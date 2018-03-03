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球探測速槍鎖定 陳柏毓好戰沒壓力

發稿時間：2018/03/03 17:27

最新更新：2018/03/03 17:36

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zoom in 106學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續，北科附工3日交手南英商工，北科附工投手陳柏毓上場中繼，成場邊球探關注焦點。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續，北科附工3日交手南英商工，北科附工投手陳柏毓上場中繼，成場邊球探關注焦點。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）北科附工投手陳柏毓最快球速達147公里，每次登板都是焦點，他今天在球隊對戰南英商工3局上場中繼，場邊至少10支測速槍瞄準。擔任教練的父親陳炳男表示，「他很好戰，有關注是鼓勵」。

高一的陳柏毓在青少棒、少棒時期就展露天份，受到球探關注，國中畢業時有多所日本高校棒球隊，包括甲子園名校開出誘人條件，希望招攬陳柏毓赴日，擔任北科附工棒球隊教練的陳炳男說：「我讓他自己判斷，他有目標，也有想法」。

陳柏毓後來選擇留在台灣，加入台北科技大學附屬桃園農工棒球隊，目前最快球速進步到147公里，每次登板都吸引大批球探關注。今天木棒聯賽12強賽與南英商工交手，陳柏毓3局上場中繼，場邊至少10支測速槍瞄準。

陳炳男表示，陳柏毓其實已經習慣這樣的關注眼光，不會受到影響，「這不是壓力，他很好戰，越多的關注對他來說也是好事，讓他覺得表現受到鼓勵和肯定，也希望他珍惜。」

陳柏毓總計投2.1局被敲4支安打，投出2次三振，失掉1分（非責失分），最快球速143公里，但球隊終場以1比8輸球、無緣晉級。

北科總教練林建男表示，球員農曆年後歸隊集體得流感，陣中約2/3的球員都是吃了流感藥上場的，也有先跟主辦單位報備，雖然感冒快好了，身體的力量還是受到影響，「球員都盡力了，只能回去再練」。

陳炳男表示，陳柏毓速度雖然受到影響，但內容不算差，也一直讓他理解極速是其次，重要是均速，「陳柏毓狀況最好時均速約可維持在144公里左右，但包括變化球等，還有很多可以再進步的地方」。（編輯：黃瑞弘）1070303

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續，北科附工投手陳柏毓3日登板中繼，場邊大批球探關注，有球探拿著測速槍觀測陳柏毓球速。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽程持續，北科附工投手陳柏毓3日登板中繼，場邊大批球探關注，有球探拿著測速槍觀測陳柏毓球速。中央社記者謝靜雯攝　107年3月3日
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