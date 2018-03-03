匯豐女子高球世錦賽 龔怡萍並列48

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣旅美高球女將龔怡萍今天在LPGA匯豐女子世界錦標賽第3輪，繳出高於標準2桿的74桿，3回合總計以高於標準1桿的217桿，排名下滑至並列48名。



總獎金150萬美元（約新台幣4420萬）的LPGA匯豐女子世界錦標賽，在新加坡聖淘沙的丹戎高爾夫球場進行4回合72洞競桿，這項比賽僅限上季獎金排行榜前60名的球員參賽、且不設淘汰線，台灣選手僅龔怡萍參賽。



龔怡萍今天從前9洞出發，前4洞一路持平保Par，沒想到第5、6洞遭亂流，接連苦吞柏忌，接下來她沒能賺回桿數，單日以高於標準2桿的74桿做收。



年僅19歲的美國小將納莉．柯達（Nelly Korda），今大發神威，全場射下8鳥、僅吞下1個柏忌，繳出並列單日最低的65桿，3回合累積以低於標準15桿的201桿，排名從並列第2躍升排頭，暫以1桿之差領先韓裔美籍的姜孝林（Danielle Kang）。



納莉．柯達的姐姐潔西卡柯達（Jessica Korda）上週才在泰國的本田高球賽奪下生涯第5冠，本週匯豐女子世錦賽換成妹妹表現。賽後納莉．柯達說：「今天當我需要時，我打得很有侵略性，能在領先榜結束這回合讓我非常開心，我很期待明天最後一回合的賽事。」（編輯：黃瑞弘）1070303