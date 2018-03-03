南英打擊回神 高中木棒聯賽晉8強

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）12強賽，南英商工3日打線發揮，隊長郭天信（圖）單場3安，助隊擊敗北科附工、晉級8強。中央社記者謝靜雯攝 107年3月3日

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）12強賽，南英商工打線發揮，全場敲出14安，隊長郭天信單場3安、蘇暐棖高中首轟出爐，先發投手宮象謙好投，以8比1、7局擊敗北科附工、晉級8強。



南英隊長郭天信木棒聯賽前幾個階段，打擊表現調整不理想，總教練何信賢表示，肩負隊長責任，加上有球探關注，「他身上的壓力比較大」。12強賽開打前，他有跟球員聊聊、幫助他們調整，今天12強賽首戰，讓原本打3棒的郭天信改當開路先鋒。



何信賢表示，讓郭天信打第一棒，是希望製造對手的壓力，今天在攻勢串聯上收到不錯的成效。



郭天信4個打數敲出3支安打，首局率先安打上壘，靠著失誤跑回球隊第一分，3局敲出三壘打，再靠著隊友安打跑回分數，6局也有安打表現，扮演球隊搶分火車頭。



南英前幾個階段打線發揮不理想，是教練團比較擔心的部分，今天12強賽首場比賽球員表現不錯，全場敲出14支安打，9棒蘇暐棖6局開轟，也是他高中生涯首轟。何信賢表示：「滿意外的，但先前一直有在幫他調整，修正擊球點。」賽後教練陳献榮也將首轟簽名球拿給蘇暐棖當紀念。



南英先發投手宮象謙投6局僅被敲出3支安打，投出5次三振、無失分，儘管球速發揮不如預期，但變化球搭配奏效，率隊拿下勝利、晉級8強。



南英明天8強賽將和強敵穀保家商交手，何信賢表示，不管對手是誰，都要盡全力去拚。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070303



