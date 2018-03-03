對決火腿超級新秀 陳禹勳變化球解決

（中央社記者謝靜雯台北3日電）Lamigo桃猿隊投手陳禹勳結束與日本火腿隊交流賽返台，今天出席球隊預售票記者會，他表示近幾年學到經驗，不急著季前把狀況調到最好，新球季目標，「還是球隊贏球最重要」。



桃猿隊2月28日、3月1日在日本北海道札幌巨蛋與日職火腿隊打兩場比賽，都吞下敗仗，陳禹勳第2場比賽後援投登板，讓火腿隊超級新秀清宮幸太郎敲出飛球出局、無失分。



陳禹勳受訪表示，他在巨蛋時直球狀況不好，當天變化球投比較多，清宮幸太郎真的是一名很好的打者，也掌握得很好。



對於外界關注隊友王柏融表現，陳禹勳也言，「大家對他有情蒐，期待也很大，他的壓力不小」，但王柏融在台熱身賽出賽並不多，面對火腿隊這麼高強度的投手，首場比賽3打數敲出2支安打，表現其實已經很好。



至於目前調整狀況，陳禹勳表示，剛進入職棒時還不懂，季前熱身賽就已經把狀況調整到最好，導致到了下半季就累了，「近兩年準備沒有這麼快，開季約在70%、80％左右，慢慢把狀態往上拉。」



陳禹勳去年改寫中職單季救援成功紀錄，新球季也獲得2年複數年合約，今年月薪48萬元、明年月薪55萬元。他表示，能有去年的成績是因為團隊成績好，今年球季沒有特別設定什麼目標，「還是球隊贏球最重要」。（編輯：黃瑞弘）1070303