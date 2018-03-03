戴維斯21分19籃板 璞園再登王座

（中央社記者龍柏安台北3日電）璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis）今攻下全隊最高的21分、19籃板，率隊以86比79擊敗金門酒廠，不但終止對方的6連勝，也助璞園以15勝9負再次搶回聯盟王座。



戴維斯2月底隨中華隊出征世界盃男籃亞洲區資格賽，在客場擊敗日本國家隊後，他在Instagram上放出修圖照，把球衣上「Chinese TAIPEI」字樣，改成了「Taiwan TAIPEI」，此舉也惹惱大批中國球迷，紛紛上網謾罵。



今天是戴維斯返台後首次在SBL亮相，他被問到這問題時，他直率地表示，他沒刻意去挑起台灣與中國的對立，「我只是把台灣人不敢說的事情說出來」。



戴維斯強調，每次他代表中華隊出賽，其他國家總是以為他是代表中國出賽，這讓他很難接受，所以在擊敗日本後，他乾脆用修圖軟體把球衣上的字樣改成了Taiwan，他說：「我想讓大家知道我來自台灣。」



為了歸化成為中華隊的一員，戴維斯得放棄美國籍，他強調一點都不後悔，他也說過「就算未來中華隊能找到其他的歸化球員，但絕對找不到像我一樣熱愛這塊土地的球員，對我來說這裡就是我的家」。



SBL今晚在桃園巨蛋進行2場比賽，稍晚台灣啤酒靠著前鋒黃聰翰攻下生涯新高的23分領軍，終場78比72險勝富邦勇士，戰績以8勝16負仍居7隊之末，富邦吞敗後則以11勝12負，勝率再度跌破5成大關，仍排在聯盟第5。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070303