/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

戴維斯21分19籃板 璞園再登王座

發稿時間：2018/03/03 21:52

最新更新：2018/03/03 21:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北3日電）璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis）今攻下全隊最高的21分、19籃板，率隊以86比79擊敗金門酒廠，不但終止對方的6連勝，也助璞園以15勝9負再次搶回聯盟王座。

戴維斯2月底隨中華隊出征世界盃男籃亞洲區資格賽，在客場擊敗日本國家隊後，他在Instagram上放出修圖照，把球衣上「Chinese TAIPEI」字樣，改成了「Taiwan TAIPEI」，此舉也惹惱大批中國球迷，紛紛上網謾罵。

今天是戴維斯返台後首次在SBL亮相，他被問到這問題時，他直率地表示，他沒刻意去挑起台灣與中國的對立，「我只是把台灣人不敢說的事情說出來」。

戴維斯強調，每次他代表中華隊出賽，其他國家總是以為他是代表中國出賽，這讓他很難接受，所以在擊敗日本後，他乾脆用修圖軟體把球衣上的字樣改成了Taiwan，他說：「我想讓大家知道我來自台灣。」

為了歸化成為中華隊的一員，戴維斯得放棄美國籍，他強調一點都不後悔，他也說過「就算未來中華隊能找到其他的歸化球員，但絕對找不到像我一樣熱愛這塊土地的球員，對我來說這裡就是我的家」。

SBL今晚在桃園巨蛋進行2場比賽，稍晚台灣啤酒靠著前鋒黃聰翰攻下生涯新高的23分領軍，終場78比72險勝富邦勇士，戰績以8勝16負仍居7隊之末，富邦吞敗後則以11勝12負，勝率再度跌破5成大關，仍排在聯盟第5。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070303

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP