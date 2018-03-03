西苑擊敗花體晉級 木棒聯賽8強出爐

高中棒球聯賽（木棒組）12強賽，西苑高中3日與花蓮體中交手，終場以4比2擊敗花體，晉級8強，4日將與成德高中對決。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年3月3日

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強出爐，西苑高中今年比賽打得辛苦，每階段都靠加賽取得晉級，今天12強賽以4比2擊敗花蓮體中、再闖8強，總教練林朝煌笑說：「順利游回8強、全力以赴」。



木棒聯賽12強賽，西苑今天與花體交手，兩隊安打數同為5支，但西苑抓準機會搶分，2局靠著不死三振、王浩軍安打、曾祥智內野滾地球拿下第1分，4、5兩局王浩軍、葉宇林也都有長打和打點貢獻，幫助球隊取得3比0領先，8局再添1分保險分。



花體受制於西苑先發投手黃祥瑜，前6局僅敲出2支安打、沒有拿下分數，7局抓準西苑換投時機，靠著保送、安打，拿下第1分，9局花體再起攻勢，靠著接連安打再拿1分，但追分不及、吞下敗仗。



西苑總教練林朝煌表示，今天比賽不論攻守都能有穩定的發揮，把握得點圈的攻擊機會，彌補牛棚投手穩定性不太夠的缺點。



另外，美和高中今天比賽一度處於落後，第7局單局攻下5分、翻轉戰局，終場以7比6擊敗善化高中、晉級8強。木棒聯賽8強賽明天舉行，高苑工商將與平鎮高中交手，南英商工與穀保家商碰頭，西苑明天再度與成德高中對決，美和則與普門中學爭4強門票。(編輯:孫承武)1070303