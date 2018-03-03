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企排台電強勢不敗 淘汰長力晉級冠軍賽

發稿時間：2018/03/03 22:25

最新更新：2018/03/03 22:25

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（中央社記者龍柏安台北3日電）台電男排今天在企業13年甲級排球聯賽首輪挑戰賽，以3比1淘汰季末拉出6連勝的長力男排，明天傍晚5時，將和國訓中心在新莊體育館進行3戰2勝制冠軍系列賽首戰。

例行賽寫下24勝、0負，本季未嘗敗績的台電男排，今天的開局暖機稍嫌太慢，首局意外先以19比25丟掉，好在球員迅速回神，加上靠著綽號「洋將」的王牌主攻手黃建逢領軍，接下來以25比20、25比20與25比17勢如破竹，連下3局，收下冠軍賽門票。

由於現場有超過2000名球迷進場加油，看到龐大的加油團，黃建逢坦言有點緊張，就連身體都有些緊繃，但他強調：「我很重視這次的挑戰賽，我不想輸。」

今年企排挑戰賽冠軍賽改制成3戰2勝的系列賽，明天傍晚台電與國訓打完首役後，17日比賽將移師屏東進行最後2戰。對於全新賽制，黃建逢一方面感到很新鮮，另一方面也認為南、北球迷都顧慮到了，顯示大會對於比賽的用心。

長力在季末強勢拉出6連勝，成為聯盟中不可輕忽的勢力，黃建逢坦言，對手的企圖心非常旺盛，且他對長力主攻手黃世豪更是讚譽有加，就算兩人的類型、打法不盡相同，他卻說：「他的表現我給90分以上的高分。」（編輯：梁君棣）1070303

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