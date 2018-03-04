古林睿煬率平鎮晉4強 旅外為目標

平鎮高中古林睿煬（圖）在高中棒球聯賽（木棒組）8強賽首場先發，拿出好表現，7局好投壓制高苑工商打線，率隊拿勝、晉級4強；古林睿煬表示，畢業後的規劃，以旅外為第一目標。中央社記者謝靜雯攝 107年3月4日

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，平鎮高中古林睿煬首場先發責任重，他拿出好表現，7局好投壓制高苑工商打線，率隊以5比0拿勝、晉級4強；古林睿煬表示畢業後旅外為第一目標。



古林睿煬先前因為手不舒服，從去年底台日青棒交流賽後，前後休息了約3個月，木棒聯賽直到第三階段才開始後援出賽，今天8強賽為此次木棒聯賽首度先發出賽，總計用90球投完7局，被敲3支安打，投出7次三振、1次保送，無失分。



平鎮總教練吳柏宏表示，很早就有跟古林睿煬說，晉級8強後會讓他負擔其中一場先發，「讓他心理有準備，今天看他場上表現，面對棒子黏的高苑打者，也不怕對方打，與捕手間默契也很好」。



古林睿煬今天最快球速145公里，直球尾勁佳、控制球的能力也不錯，他表示，因為變化球狀況沒有特別好，「今天比賽以直球為主，變化球用來干擾」，收到不錯成效；扛起8強先發，古林睿煬表示，儘管先前也對高苑投過，但學生球隊每次對戰狀況都不一樣，還是要看場上狀況應變。



目前高三的古林睿煬去年有入選U18世界盃青棒賽國手，他表示今年的青棒選拔賽也會想要再拚看看，至於畢業後的規劃，以旅外為第一目標，如果沒有旅外機會，就會考慮先讀大學。



平鎮今天比賽3局靠著接連安打先搶下2分，6局再靠著宋晟睿二壘打開啟攻勢，單局再添3分、奠定勝基，平鎮拿下勝利、率先晉級4強。（編輯：李亨山）1070304