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NBA塞爾蒂克板凳亮眼 仍不敵火箭反攻

發稿時間：2018/03/04 14:37

最新更新：2018/03/04 14:37

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（中央社休士頓3日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天作客休士頓火箭，有3名替補上場的球員繳出至少17分，但終不敵火箭強勢反攻，仍以120比123敗北，4連勝止步。

今天塞爾蒂克板凳大軍繳出亮眼成績，共飆67分，替補前鋒莫里斯（Marcus Morris）轟21分；孟羅（Greg Monroe）上場19分鐘挹注18分、抓6籃板；羅齊爾（Terry Rozier）則砍17分，場上10投7中。先發主力厄文（Kyrie Irving）也有18分、6助攻。

路透社報導，但儘管塞爾蒂克攻擊出色，命中率達48.4%、三分球24投13中，火箭卻也在適當時機做出成功防守，讓塞爾蒂克在4連勝止步。

火箭收下15連勝，報了去年12月28日作客波士頓時吞敗的大仇。當時塞爾蒂克突破落後26分頹勢，火箭以98比99一分之差飲恨吞敗。

先發中鋒卡佩拉（Clint Capela）抓17個籃板；替補得分後衛高登（Eric Gordon）轟29分，三分球11投7中；主將「大鬍子」哈登（James Harden）繳26分，外帶7籃板、10助攻；亞瑞薩（Trevor Ariza）貢獻21分。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070304

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