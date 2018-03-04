木棒聯賽穀保贏南英晉級 4強遇平鎮

106學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，新北市穀保家商（圖）4日成功奪勝晉級，5日在4強賽中將碰上桃園市平鎮高中，上屆冠軍戰對戰組合提早碰頭。中央社記者謝靜雯攝 107年3月4日

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，穀保家商今天與南英商工交手，穀保後半段打線發揮，岳政華投打皆佳，率隊以6比3拿勝晉級4強，明天遇平鎮高中，上屆冠軍戰對戰組合提早碰頭。



穀保今天由李承風先發，他在2局出狀況，接連保送、觸身球保送，讓南英沒有安打就攻占滿壘，但適時穩住沒有失分，前4局僅讓南英敲出2支安打，直到5局因為失誤、安打失掉2分，皆非責失分。



穀保總教練周宗志表示，原本就設定讓李承風投5至6局，或者投到80顆，「今天表現沒有預期的好、還可以更好，自己製造了蠻多狀況的，幸好沒有造成大量失分」。





106學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，穀保家商4日與南英商工交手，穀保李承風先發主投，前4局僅讓南英敲出2支安打，5局因為失誤、安打失2分，皆非責失分。中央社記者謝靜雯攝 107年3月4日

這場比賽前半段兩隊形成拉鋸，穀保2局靠著保送、失誤、觸身球保送攻佔滿壘，接著再選到保送擠回第1分，4局打完，穀保1比0領先；5局穀保靠著觸身球保送、接連安打，單局攻下3分；9局再靠著岳政華、王順和、莊耀榮接連安打，多添2分保險分。



岳政華今天投打有表現，單場4個打數敲出2支安打，9局南英攻佔得點圈時登板救援，替球隊穩守戰局，率穀保隊晉級4強。



上屆木棒聯賽穀保和平鎮冠軍戰碰頭，平鎮以4比0拿勝，此次兩隊提前在4強交手，爭冠軍戰門票，周宗志表示，「平常心，只是早遇到、晚遇到而已」。他也提到，一直以來調整設定的對手就鎖定平鎮、高苑工商，準備上沒有太大的落差。（編輯：梁君棣）1070304