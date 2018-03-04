岳政華投打俱佳 教頭讚國內最好左投之一

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）穀保家商球員岳政華，今天在高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，對南英商工比賽投打有表現，單場2安、後援1局，是球隊晉級功臣；總教練周宗志稱讚他：「國內最好左投之一」。



今天穀保與南英交手，穀保以6比3勝南英，晉級4強，穀保岳政華先發打第5棒，單場4個打數敲出2支安打，首局選到保送、5局敲出安打，9局敲出二壘打，也替球隊跑回2分。



9局南英攻佔得點圈時登板救援，順利解決3名打者、替球隊守住勝利，總計用14球投1局沒被敲出安打，投出2次三振。



穀保總教練周宗志表示，岳政華國中時期最快曾投過138公里，先前均速大概落在134至135公里左右，目前均速提升到138至140公里，今天最快球速142公里、進步不少，「他應該算是目前國內高中最好的左投之一」。



周宗志表示，黑豹旗時因為臀部不太舒服，所以有幫岳政華修正抬腳的角度，減少下半身的負擔，「也算是因禍得福，修正後投打進步很多」。



今天比賽第9局，穀保原本打算讓王彥程負責關門，但臨時出狀況，有危機時拉上岳政華，他表示，高二多以先發出賽為主，第一次這種情況上場救援，「其實蠻緊張的，但上場就是想要贏」；對於今天投打表現還算滿意，至於未來發展，他則自評「投球應該會比較好」。（編輯：陳清芳）1070304