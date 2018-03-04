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成德木棒聯賽闖4強 每場都是新竹市紀錄

發稿時間：2018/03/04 20:26

最新更新：2018/03/04 20:53

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106學年度高中棒球聯賽（木棒組），新竹市成德高中（圖）4日在8強賽中擊敗西苑高中，隊史首度晉級4強，球員賽後興奮慶祝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年3月4日106學年度高中棒球聯賽（木棒組），新竹市成德高中（圖）4日在8強賽中擊敗西苑高中，隊史首度晉級4強，球員賽後興奮慶祝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　107年3月4日

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強出爐，成德高中續寫隊史紀錄，今天8強賽以9比0擊敗西苑高中，隊史首度晉級4強，總教練陳同霆表示：「接下來每場比賽都是新竹市的紀錄。」

新竹市立成德高中過去木棒聯賽最佳成績為第7名，此次誓言再創隊史最佳成績，今天8強賽是這屆比賽第3度與台中市立西苑高中交手，前兩次交手戰績1勝1敗。兩隊今天都派出高一投手先發，成德由王志煊先發，西苑則由邱志鵬掛帥。

成德比賽5局有攻勢，靠著二壘打、保送、劉育瑋場內全壘打，替球隊送回3分，再靠著西苑投手不穩，接連保送擠回1分；6局成德抓準西苑投手、守備都有狀況，靠著接連安打，單局攻下5分、奠定勝基。

成德投手王志煊先發投6局被敲5支安打，投出3次三振、無失分；後援投手陳澤豪投1局、無失分，替球隊守住勝利。

成德直闖4強，明天將與高雄市私立普門高級中學爭冠軍戰門票，陳同霆表示，「大家的努力用成績來證明自己，接下來每一場比賽都是新竹市的紀錄」。

明天4強賽另外一場比賽，由上屆木棒聯賽冠軍戰組合：桃園市立平鎮高中和新北市私立穀保家商交手，勝隊晉級冠軍戰，敗隊爭季軍。

另外，5到8名排名賽，明天台南市私立南英商工與高雄市私立高苑工商交手、屏東縣私立美和高中與西苑高中碰頭，勝隊爭5、6名，敗隊爭第7名。（編輯：梁君棣）1070304

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