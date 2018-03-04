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UBA四強出爐 24日爭冠軍賽門票

發稿時間：2018/03/04 20:34

最新更新：2018/03/04 20:34

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（中央社記者李晉緯台北4日電）UBA國立體大今天在周暐宸獨拿26分帶領下，以78比60擊敗輔大，4強全數出爐；在健行科大以94比71擊敗義守大學後，4強排名確定依序為健行、國立體大、義守、高雄師大。

106學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強複賽今天持續在健行科大進行，在今天比賽之前，衛冕軍健行科大和義守大學已經先搶下2張4強門票，最後的2張4強入場券將由國立體大、高雄師大、輔仁大學爭奪。

周暐宸今天兩分球14次出手命中8球、外線7投3中、加上1次罰球命中，攻下全場最高的26分，加上王柏智20分、楊盛硯的15分，國立體大以78比60擊敗輔仁大學。

在國立體大贏球後，確定以複賽5勝2負晉級4強，也幫助高雄師大以3勝4負同樣前進4強。

稍晚的比賽，健行科大、義守大學上半場以40比40戰成平手，但健行下半場火力全開，整場比賽5人得分達到兩位數，其中替補的陳冠毅兩分球10投7中、三分球6投4中，轟下全場最高27分，簡祐哲、石博恩分別拿下17分、12分，另外林俊吉、朱雲豪各自拿下11分，最終健行科大以94比72擊敗義守大學。

健行科大贏球後，以複賽7勝0負排名第一，接下來晉級4強的球隊，依排名依序是國立體大、義守大學、高雄師大；在4強排名確定後，24日於台北小巨蛋進行的決賽，將由健行科大對上高雄師大、國立體大對上義守大學，勝者將可拿下冠軍戰門票。（編輯：李錫璋）1070304

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