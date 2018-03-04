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賈西亞奮力繳雙20 台銀終止8連敗

發稿時間：2018/03/04 21:42

最新更新：2018/03/04 21:42

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（中央社記者李晉緯台北4日電）SBL台銀洋將賈西亞（Charles Garcia）今天奮力繳出24分、22籃板的「雙20」成績，對外證明他有能力留隊，也幫助台銀以74比71擊敗達欣，終止本季最長的8連敗。

超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行，在台北達欣工程與台灣銀行之戰，先前有媒體報導狀況不穩，可能遭到撤換的台銀洋將賈西亞，今天急欲證明自己的價值。

賈西亞今天力抗達欣身高226公分的布拉（Sim Bhullar），除打滿40分鐘，在兩分球18投8中、5罰全進，加上終場前砍進球隊致勝的三分彈，轟下全場最高的24分，並抓下高達22個籃板，率隊以3分險勝達欣，終止8連敗，也用數據說明自己的能耐。

另一場裕隆納智捷與台灣啤酒一役，目前在聯盟墊底的台啤，農曆年後加入的新洋將夏普（Walter Sharpe）全場獨拿31分、13籃板，率領球隊在比賽終了前握有領先。

比賽最後20秒，落後3分的裕隆，靠著包夾迫使台啤發生失誤，球送到前場後，呂政儒外線出手被蓋出界，裕隆暫停部署後，呂政儒再獲外線出手機會，可惜球彈框而出，台啤抓下籃板後裕隆採用犯規戰術，無奈台啤穩穩罰進兩球，終場台啤以66比61拿下勝利，輸球的裕隆則跌下龍頭寶座。（編輯：李錫璋）1070304

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