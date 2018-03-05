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NBA溜馬擠下巫師 暴龍碾壓黃蜂

發稿時間：2018/03/05 13:32

最新更新：2018/03/05 13:32

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今在客場98比95擊敗華盛頓巫師，溜馬在東區排名超越巫師，爬上第4；東區龍頭多倫多暴龍在主場103比98擊敗夏洛特黃蜂。

法新社報導，溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下33分、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）20分，使得溜馬在東區競爭激烈的排名保衛戰拿下勝利。不過溜馬花光17分領先優勢，差點被巫師逆轉，所幸最終保住勝利，在戰績排行榜擠下巫師，領先半場勝差。

溜馬中鋒特納（Myles Turner）貢獻12分、13籃板。溜馬這次客場4連戰，先輸2場後贏2場，以2勝2敗作收。

溜馬後衛約瑟夫（Cory Joseph）身兼二職，進攻端貢獻16分之外，防守端則壓低巫師頭號得分手畢爾（Bradley Beal）的破壞力，畢爾這場比賽攻下22分。

另外一場比賽，多倫多暴龍在主場加拿大航空中心擊敗夏洛特黃蜂，德羅森（DeMar DeRozan）攻得全隊最高的19分。

德羅森另拿8助攻、4籃板，中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）也有18分、13籃板，板凳出發的邁爾斯（C.J. Miles）、范佛利特（Fred VanVleet）各得12分。

暴龍拿下這一勝，本季戰績45勝17敗，續坐東區龍頭，領先第2名的波士頓塞爾蒂克2場勝差。

黃蜂後衛華克（Kemba Walker）攻下全場最高27分，外加6籃板、4助攻，但仍無力阻止球隊吞下3連敗。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070305

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