布萊恩再添傳奇 獲奧斯卡最佳動畫短片

湖人球星布萊恩4日榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎。（法新社提供）

（中央社記者龍柏安台北5日電）湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）今天靠著「致親愛的籃球」，獲得影壇奧斯卡最佳動畫短片獎，成為首位獲得奧斯卡的前NBA球員，這也為他充滿傳奇的籃壇生涯再添一項新紀錄。



NBA許多人氣球星都曾參與電影拍攝，最著名的就是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），就是以退休後再復出為故事腳本，親自參與拍攝好萊塢電影「怪物奇兵」；騎士王牌球星詹姆士（LeBron James）也曾在2015年參與拍攝好萊塢浪漫電影「生活殘骸」。



此外，現任NBA球評、NBA名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）與羅德曼（Dennis Rodman）等人，也都多次登上大銀幕，但沒有人能和布萊恩一樣，能獲得奧斯卡小金人的殊榮。



布萊恩20年的職業生涯都在湖人度過，他的籃球生涯獲獎無數，並替湖人拿下5座總冠軍（2000、2001、2002、2009、2010），此外他並在2009與2010年兩度拿下總冠軍賽MVP、還幫助美國男籃國家隊在2008北京奧運以及2012倫敦奧運拿下金牌。



2015年布萊恩在網站球星看台（The Players' Tribune）發表退休宣言，預告自己打完2015-16球季就要退休，「致親愛的籃球」就是以他的文稿做藍本，加上他親自「獻聲」擔任口白，透過動畫方式呈現，整支短片約6分鐘。（編輯：張芷瑄）1070305