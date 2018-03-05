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普門首闖木棒冠軍戰 挑戰包辦木鋁棒冠軍

發稿時間：2018/03/05 18:51

最新更新：2018/03/05 19:39

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106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，普門中學（圖）5日成功擊退成德高中，隊史首度晉級冠軍戰，有機會挑戰包辦聯賽木、鋁棒組冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，普門中學（圖）5日成功擊退成德高中，隊史首度晉級冠軍戰，有機會挑戰包辦聯賽木、鋁棒組冠軍。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，普門中學高三球員帶頭衝，先發投手林正忠7.1局好投，邱丹單場2安，率隊以3比1擊敗成德高中，隊史首度晉級冠軍戰，有機會挑戰包辦聯賽木、鋁棒組冠軍。

普門中學棒球隊成立不到5年，但實力驚人，從104學年度首度參加木棒聯賽就與高苑工商並列季軍，連3年木棒聯賽打入4強，今年再創佳績，以全勝之姿闖進冠軍戰。

普門中學今天4強賽與成德高中交手，兩隊今天賽前曾在其他盃賽兩度交手，各拿1勝，對彼此都不陌生；普門派出高三投手林正忠先發，林正忠今天先發投7.1局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次保送，失1分責失分，表現亮眼。

普門打線也很幫忙，第4棒高三野手邱丹單場2安，首局敲出安打送回球隊第1分，3局敲出三壘打替球隊再添1分，接著林軒逸安打，送回球隊第3分。

zoom in 106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，普門中學先發投手林正忠7.1局好投，率隊搶下決賽門票，這也是普門隊史首度晉級木棒組冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強賽，普門中學先發投手林正忠7.1局好投，率隊搶下決賽門票，這也是普門隊史首度晉級木棒組冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日

拿下今天比賽勝利，普門在本屆木棒聯賽維持不敗，目前拿下11連勝，普門總教練邱俊文表示，能夠打出好成績，「是因為球員們都不會有私心，大家很團結，看到有什麼不足或疏忽的地方，都會互相提醒」。

成德今天派出低肩側投陳澤豪先發，總計投2.2局被敲5支安打，失掉3分責失分；邱俊文表示，先前就有針對對方投手情蒐，了解他的投球模式，收到不錯成效。

普門去年底拿下高中棒球聯賽（鋁棒組）隊史首冠，木棒聯賽再闖冠軍戰，有機會挑戰93學年度聯賽分為木棒、鋁棒後，首次同學年度包辦木、鋁棒冠軍紀錄。

對於明天冠軍戰，邱俊文表示，提醒選手平常心面對，拿出平常練習的水準，「壓力不要扛在一個人身上，分給大家、也可以分給教練」，現在這個階段，技術層面不需要講太多，主要是心理上的調整。（編輯：李錫璋）1070305

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