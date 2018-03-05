足協改選風波不斷 體育署：恐將延後

民進黨籍立法委員許智傑（左2）等人5日下午前往體育署拜會署長林德福（右2），雙方就近日足協改選風波等相關議題交換意見。中央社記者李晉緯攝 107年3月5日

（中央社記者李晉緯台北5日電）足協改選在被選舉資格上出現意見分歧，立法委員許智傑今天下午拜會體育署，期盼能延後改選，署長林德福表示，依規需在選舉日前15天公告會員資格，因此足協恐將無法於17日如期改選。



中華民國足球協會章程第8條第3項載明「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權、罷免權。每一會員（會員代表）為一權」，但第32條則揭示「參與理事會選舉之候選人必須由至少一名會員代表提名」，這兩條法規讓足協2月28日開會討論第12屆理監事參選人名單時出現爭議。



足協選務小組認定包括競選理事長的前理事長邱義仁，因現在「非足協會員」而不符資格，但包括足協副理事長劉福財、龔元高，以及擔任高雄市足球委員會主委的立委劉世芳均認為，依照章程「只要有會員提名」即符合資格，過去包括第11屆理事長參選人蔡明興、第11屆副理事長龔元高等人，也都是在非足協會員的情況下參選。



立委許智傑今天下午也拜會體育署，他向林德福表示，在釐清選舉程序、內容前，希望改選能夠暫緩。



對此林德福表示，在問題沒有釐清前貿然選舉確實不好，這部分他會再協調看看，畢竟「釐清狀況才選舉，事後才不會有爭議」，所以延後選舉「也是合理的」。



但林德福提到，若足協要再延後選舉，應該要和國際足總（FIFA）、亞足聯（AFC）報告，但人團法規定，參選名單需在選前15日公布，足協目前尚未做出公告，距原訂17日的選舉只剩12天，所以想如期改選，應該是來不及了。



足協秘書長陳威任表示，足協部分理事1月至今已經多次行文給FIFA，針對包括修改足協章程、選務小組組成、會員清單等事向FIFA反應，足協因此必須針對這些內容逐一向FIFA作說明，至於改選的時間先前已經報給FIFA，現在要延期，總是要再跟FIFA討論，目前一切都是未知數。



依照人民團體法第66條規定所訂定的人民團體選舉罷免辦法第5條所示，「人民團體理事、監事及會員代表之選舉或罷免，應由理事會在召開會議15日前，審定會員（會員代表）之資格，造具名冊，報請主管機關備查，更換時亦同。 前項會員（會員代表）名冊所列之會員（會員代表）如無選舉權， 被選舉權或罷免權者，應在其姓名下端註明。」（編輯：劉政權）1070305