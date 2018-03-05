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成德竄升青棒前段班 木棒聯賽4強止步

發稿時間：2018/03/05 20:08

最新更新：2018/03/05 20:15

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新竹市成德高中青棒隊在106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強戰不敵普門中學，但仍寫下隊史最佳成績，總教練陳同霆（前右）歸功校內球隊整合見效。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日新竹市成德高中青棒隊在106學年度高中棒球聯賽（木棒組）4強戰不敵普門中學，但仍寫下隊史最佳成績，總教練陳同霆（前右）歸功校內球隊整合見效。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）成德高中青棒隊成立不到10年，不再當「黑馬」，近年屢用好成績展現訓練成果，本屆高中棒球聯賽（木棒組）4強戰不敵普門中學，但已經是隊史最佳成績，總教練陳同霆歸功整合見效。

木棒聯賽今天4強戰普門中學與成德高中交手，兩隊算是近年竄起的青棒新勢力，成德高中102學年度首度參加木棒聯賽拿下第7名，近年屢在國內各盃賽寫佳績，本屆木棒聯賽改寫隊史紀錄、直闖4強，不再被當成「黑馬」，實力受到肯定。

今天4強戰與普門中學碰頭，2局打完成德0比1落後，3局成德守備出狀況，中外野手飛球判斷錯誤，普門靠著接連安打多添2分、造成重傷害；陳同霆直言，「那個判斷是整場比賽的關鍵」，加上打擊受制，直到第8局才適應對方投手，追分不及、無緣冠軍戰。

此次比賽能夠打入4強，陳同霆表示，這批球員算是近幾年戰力最整齊的一批，為2016年玉山盃拿下季軍的班底，投手戰力整齊、板凳深度夠，「這一年也感受到球員很大的進步，可以打到這裡，是大家辛苦努力的成果」。

近年成德成績不錯，陳同霆表示，學校有國中、高中部，成德青少棒隊球員，約有三分之二會直升成德青棒隊，整合收成效、球員教練彼此熟悉、默契的配合佳，都有很大的幫助。

至於對外招生部分，教練團的努力、球隊打出好成績、強調球隊管理等，「把我們的優點呈現給球員家長看，自然有辦法吸引好球員」。（編輯：劉政權）1070305

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