百歲老淡水球場 涂阿玉謝敏男感恩在心

台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）歡慶成立100週年，將舉辦「老淡水100週年公開賽」等慶祝活動，5日召開活動開跑記者會，資深高球名將涂阿玉（右2）、謝敏男（左4）等人出席。（台灣高爾夫俱樂部提供）中央社記者李晉緯傳真 107年3月5日

（中央社記者李晉緯台北5日電）台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）將以「老淡水100週年公開賽」等活動歡慶成立100週年，包括涂阿玉、謝敏男等資深名將今天也對這座堪稱台灣高球起點的全台第一座高球場表達感謝。



台灣高爾夫俱樂部創立於1919年（民國8年），當時因處日據時代，最初名稱為「帝國俱樂部」的老淡水球場，1世紀以來見證台灣高爾夫發展的過程，也是早期台灣高球發展的搖籃。



台灣高爾夫俱樂部會長陳茂仁表示，有機會參與球場跨越成立100週年的里程碑，他可以說是這座球場100年來最幸福的會長，老淡水球場將迎接100歲生日，期待透過系列賽事與活動，讓台灣選手能有更多的發揮舞台，並讓大家更加領略這座球場的不凡之處。



去年入選日本高爾夫名人堂的涂阿玉，業餘時期曾在老淡水球場接受培訓，這座球場是她奠定日後成為橫掃台灣與日本女子高壇傳奇球后地位的根基，她今天表示，沒有老淡水球場，高球界就不會出現涂阿玉，台灣可能也培育不出世界級的球后，「老淡水球場就是台灣的聖安卓（高爾夫的發源地），而台灣的高球歷史都得從這裡開始寫起。」



出身老淡水球場的國寶級老將謝敏男則說：「當年我受惠於老淡水球場，今天也希望利用自己有限的力量與基金會發揮拋磚引玉效用，為我最熱愛的高爾夫運動導入源源不絕的活水。」（編輯：李錫璋）1070305