王順和關鍵安 穀保晉木棒聯賽冠軍戰

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）高中棒球聯賽（木棒組）4強賽平鎮高中強碰穀保家商，前9局形成投手戰，突破僵局第10局決勝負，穀保王順和關鍵安，率隊以2比1晉級冠軍戰，總教練周宗志看到球員成長很滿意。



平鎮高中與穀保家商為上屆木棒聯賽冠軍戰組合，上屆由平鎮高中拿下冠軍；本屆兩隊4強提前碰頭，平鎮派出高一王牌投手李晨薰先發，穀保則派出高二潛力左投岳政華應戰，兩名先發投手表現亮眼。



李晨薰先發投7局被敲3支安打，投出5次三振、無失分，本場比賽均速約在143公里，岳政華今天先發投6.2局被敲4支安打，投出1次三振、無失分，最快球速142公里，兩人表現都很突出。



兩隊今天比賽形成投手戰，穀保正規比賽9局僅敲出3支安打，平鎮前9局則出現5支安打，兩隊9局打完0比0僵持不下；突破僵局第10局，穀保首名上場上場犧牲觸擊沒能推進，接著兩名高一野手林子崴、王順和接連安打，替球隊拿下兩分。



平鎮10局下半追分，靠著犧牲觸擊、滾地球拿下1分，沒能延續攻勢，挑戰木棒聯賽連霸夢碎。



穀保總教練周宗志表示，去年黑豹旗冠軍戰打到延長賽輸平鎮，今天比賽除了拿下勝利很開心外，包括林子崴、王順和和今晚中繼登板的投手李慶隆，都是高一的球員，從加入球隊到現在，「經過7、8個月的訓練、比賽，看到他們成長了很多，這是我最滿意的的地方。」



今天延長賽順利拿下勝利，明天冠軍戰將與普門中學交手，普門中學棒球隊成軍不到5年，但周宗志表示，整體的投打戰力都不錯，賽後也有叮嚀球員，不可以因為今天這場比賽拿下勝利就放鬆。（編輯：陳清芳）1070305