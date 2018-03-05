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岳政華代表作鎖平鎮 總教練：打95分

發稿時間：2018/03/05 22:51

最新更新：2018/03/05 22:51

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（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）穀保家商左投岳政華首度關鍵戰役扛先發，今天在高中棒球聯賽（木棒組）4強碰上平鎮高中，6.2局無失分，壓制平鎮打線，率隊晉級冠軍戰，總教練周宗志替他打95分，「留5分進步」。

目前高二的岳政華投打雙刀，是周宗志口中「目前國內高中最好的左投之一」，今天賽前木棒聯賽僅先發出賽過1場，今天比賽是高中生涯首度在關鍵比賽扛先發重責；周宗志表示，平鎮、穀保對戰熟悉，選擇派出岳政華，其中一個原因是平鎮從來沒有打過岳政華的球。

岳政華今天比賽用87球投6.2局，僅被敲出4支安打，投出1次三振、無失分，最快球速142公里，有效壓制對手打線；平鎮總教練吳柏宏表示，賽前有猜到會是岳政華先發，過去沒有交手經驗，「他今天的變速球投得很好」。

周宗志表示，這兩年看到岳政華進步很多，首度扛起關鍵戰先發，「投球內容很棒，無論控球、速度都有發揮，給他今晚的表現打95分，另外5分是讓他有進步的空間。」

岳政華投出高中生涯目前為止代表作，他表示知道要投平鎮很緊張，「他們的打者很強、不容易被三振」，今天的投球策略是投給他們打，讓守備幫忙，有效壓制平鎮打線，也讓自己更有自信心。（編輯：陳清芳）1070305

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