李晨薰自告奮勇戰穀保 木棒聯賽最佳表現

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）平鎮高中高一王牌投手李晨薰，自告奮勇要對勁敵穀保家商先發，今天高中棒球聯賽（木棒組）4強碰頭，先發表現亮眼，球隊沒能贏球、挑戰連霸夢碎，但總教練吳柏宏肯定他的表現。



目前高一的投手李晨薰，每次登板都是場邊球探矚目焦點，吳柏宏透露，木棒聯賽最後一階段籤表決定之後，就有問李晨薰想要投哪一場，他自告奮勇要投穀保，展現強烈企圖。



李晨薰今天比賽用86球投7局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，有效壓制穀保打線，整場比賽均速落在143公里左右，表現令場邊超過20名球探印象深刻，今晚投球表現也是木棒聯賽總計3場先發出賽，表現最好的一場。



吳柏宏稱讚，「李晨薰投的很好，有投出他的水準，只是打擊沒有幫忙」；今天平鎮正規比賽9局打完總計敲出5支安打，安打數比穀保多，攻佔得點圈的機會也比較多，「就是缺臨門一腳」。



李晨薰表示，之前在金龍盃有對穀保投過，當時投球局數不長，表現也沒有很理想，今天比賽以直球為主，雖然滿意投球內容和表現，可惜球隊沒有贏球，「但已經盡力了」。



兩隊9局打完0比0僵持不下，突破僵局第10局，穀保靠著接連2支安打先拿下兩分，平鎮下半局追分，靠著犧牲觸擊、滾地球跑回1分，沒能延續攻勢，以1比2吞下敗仗。



平鎮上屆木棒聯賽拿下冠軍，今年4強止步、挑戰連霸夢碎，明天季軍戰將與成德高中交手。（編輯：陳清芳）1070305