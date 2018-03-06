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美職春訓熱身賽戰紅人 大谷翔平打擊沒表現

發稿時間：2018/03/06 08:45

最新更新：2018/03/06 09:07

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美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，洛杉磯天使隊5日對戰辛辛那提紅人隊，大谷翔平3打數沒有安打，7局上被換下場。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，洛杉磯天使隊5日對戰辛辛那提紅人隊，大谷翔平3打數沒有安打，7局上被換下場。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯5日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日籍二刀流球星大谷翔平效力的洛杉磯天使隊，今天對戰辛辛那提紅人隊，大谷翔平3打數沒有安打，7局上被換下場。

這場比賽天使先攻，大谷翔平擔任先發指定打擊，排第2棒，首局上，站上打擊區擊出中間方向飛球，眼看球就要落地，卻被紅人的先發中堅手漢密爾頓（Billy Hamilton）接殺，相當可惜。

zoom in 日籍二刀流球星大谷翔平，對戰辛辛那提紅人隊，3打數沒有安打，7局上被換下場。圖為大谷翔平春訓練習照片。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月6日日籍二刀流球星大谷翔平，對戰辛辛那提紅人隊，3打數沒有安打，7局上被換下場。圖為大谷翔平春訓練習照片。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月6日

3局上，大谷翔平擊出三壘方向滾地球，被封殺在一壘前，4局上則擊出游擊方向滾地，又被封殺在一壘前。3次打擊都繳白卷，7局上，天使換人，大谷翔平退場。

大聯盟官網報導，漢密爾頓賽後受訪表示，他只是盡全力防止任何打者擊出安打，恰巧擊出這球的是目前大聯盟受到矚目的球員。

大谷翔平透過翻譯表示，他自己也不認為這球會落地形成安打，而且球也的確沒落地，不過他很高興能揮棒擊中這球。

至於投出這球的紅人投手羅瑪諾（Sal Romano）則說，樂見大谷翔平獲得在美國職棒大聯盟發展的機會，希望他能適應美職，相信他會有好的表現。

這場比賽最後天使以7比5擊敗紅人。（編輯：陳俊碩）1070306

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