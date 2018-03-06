江宥成3安 南英擊敗西苑木棒聯賽第5名

106學年度高中棒球聯賽（木棒組），南英商工（圖）6日成功擊退西苑高中，名列第5。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年3月6日

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）南英商工在高中棒球聯賽（木棒組）8強止步，但昨天先擊敗勁敵高苑工商，今天比賽江宥成單場3安好表現，率隊以12比4擊敗西苑高中，在這次木棒聯賽名列第5名。



南英商工上屆木棒聯賽排名第4，這屆8強先強碰穀保家商，以3比6吞敗無緣晉級4強。昨天南英先與高苑工商交手，隊長郭天信帶頭，打擊好表現，率隊以5比4拿下勝利，南英今天與西苑高中爭第五名。



今天比賽南英打線發揮，全場敲出13支安打，開賽首局就有攻勢，靠著接連保送、單局5支安打，對手送上1次守備失誤，開賽就攻下6分，2局繼續南英繼續搶分，靠著接連3支安打、高飛犧牲打，多添2分保險分。



南英第5棒江宥成今天打擊表現不錯，單場4個打數敲出3支安打，貢獻4分打點，首局敲出二壘打，替球隊送回2分，2局敲出高飛犧牲打替球隊多添分數，4局敲出內野安打，8局也有安打表現，送回球隊第10分。



西苑高中今天比賽前半段打擊受制，僅在首局靠著接連安打拿下1分，6局打完西苑1比9落後，7局靠著保送、接連安打、失誤，再追3分，但沒能延續攻勢、吞下敗仗，這次木棒聯賽成績與上屆同為第6名。(編輯:孫承武)1070306