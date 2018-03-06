領軍拚亞足聯盃 亞歷山大盼助隊友贏得旅外

航源FC代表台灣參加亞足聯盃（AFC CUP），特別找來曾為海地國腳的職業好手亞歷山大（Jean-Marc Alexandre）（圖）助陣。亞歷山大6日表示，期待幫助隊友踢出最佳表現，獲得國外球隊青睞，贏得旅外踢球的機會。中央社記者李晉緯攝 107年3月6日

（中央社記者李晉緯澳門6日電）航源FC力拚亞足聯盃，極具經驗的外援亞歷山大肩負穩定軍心重任，他在今天表示，大家已經做好調整，他也期待幫助隊友踢出最佳表現，好獲得國外球隊青睞，贏得旅外踢球的機會。



航源FC代表台灣參加亞足聯盃（AFC CUP），面對北韓的4.25、火炬、澳門的澳門賓菲加等勁旅夾擊，航源FC特別找來曾為海地國腳的職業好手亞歷山大（Jean-Marc Alexandre）助陣。



5日隨航源FC抵達澳門，已在澳門練過2次球的亞歷山大表示，這次踢亞足聯盃是他「一生一次」的機會，他到現在仍為此感到興奮，這一陣子大家相處十分融洽，全隊齊心齊力、士氣高昂，也為了明天對上澳門賓菲加的比賽作了最好的準備。



談到明天對上澳門賓菲加的比賽，亞歷山大認為，航源FC是支年輕、有潛力的球隊，教練也為比賽做了針對性的戰術安排，大家只要按照教練的要求，相信有機會贏下比賽。



亞歷山大也提到，這次比賽是亞洲俱樂部重要的賽事之一，許多球探、球隊都會關注在比賽中表現優異的選手，他希望隊上年輕、有潛力的選手能好好表現，以獲得到旅外踢球的機會。



目前31歲的亞歷山大曾是海地國腳，曾在各國際賽事對上巴西、阿根廷等世界一流球隊，他也曾是美國職業足球大聯盟（MLS）選秀首輪（第12順位）好手，有超過10年的豐富比賽經驗。（編輯：李錫璋）1070306