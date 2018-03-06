/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生

北韓釋非核化意願 川普稱非常正面靜觀發展

>rss

萬金石馬拉松特展 賤女奈奈主視覺

發稿時間：2018/03/06 19:45

最新更新：2018/03/06 20:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新北市萬金石馬拉松特展6日揭幕，並公布由網路人氣插畫家賤女奈奈設計的文青版主視覺，野柳著名地標的女王頭戴上紅色蝴蝶結，造型可愛。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月6日新北市萬金石馬拉松特展6日揭幕，並公布由網路人氣插畫家賤女奈奈設計的文青版主視覺，野柳著名地標的女王頭戴上紅色蝴蝶結，造型可愛。中央社記者黃旭昇新北攝　107年3月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市萬金石馬拉松特展今天揭幕，網路人氣插畫家賤女奈奈設計文青版主視覺，超萌的女王頭戴上紅色蝴蝶結。只要拿手機對準標的物，就能與賤女奈奈手繪的景點及插畫人物合照。

萬金石馬拉松倒數計時12天，新北市府迎接台灣首場銀標籤馬拉松賽事，今天起到4月13日於市政府大廳與市民廣場展出馬拉松特展，並公布主視覺是野柳著名地標的女王頭，戴上有蝴蝶結的髮箍。

市府教育局長林奕華表示，萬金石馬拉松特展帶大家回首西元2003年至2016年賽事的歷史與事蹟，使用虛擬實境科技，讓無法到賽道的民眾，透過環景實境以跑者視角體驗海岸線的美麗風景。

特展除介紹國際認證標籤審查規範與萬金石歷史，還有真人版大富翁遊戲，可以與萬里、金山、石門著名的老梅綠石槽、駱駝峰、富基漁港、萬里蟹等合照。

這項活動主要概念是結合日本的擴增實境App，將萬里、金山、石門的美景與美食搬到現場，民眾只要拿起手機對準標的物，就能夠與插畫家賤女奈奈的手繪作品合照。

市府體育處長洪玉玲表示，市府1樓大廳西側布置成賽道，展示萬金石馬拉松歷年冠軍及歷程、紀念款獎盃、跑衣；東側由賤女奈奈布展，女王頭戴上紅色蝴蝶結化身超萌導遊。

萬金石馬拉松博覽會也將於15日在市民廣場舉行，展出募集的「那一年我與我的萬金石」回憶合照、多家知名運動、跑步相關業者設攤，邀請台灣全馬紀錄保持人、世大運女子半程馬拉松獎牌得主多人、業餘跑者等，一同分享跑步與人生哲學。（編輯：劉政權）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP