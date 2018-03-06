萬金石馬拉松特展 賤女奈奈主視覺

新北市萬金石馬拉松特展6日揭幕，並公布由網路人氣插畫家賤女奈奈設計的文青版主視覺，野柳著名地標的女王頭戴上紅色蝴蝶結，造型可愛。中央社記者黃旭昇新北攝 107年3月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市萬金石馬拉松特展今天揭幕，網路人氣插畫家賤女奈奈設計文青版主視覺，超萌的女王頭戴上紅色蝴蝶結。只要拿手機對準標的物，就能與賤女奈奈手繪的景點及插畫人物合照。



萬金石馬拉松倒數計時12天，新北市府迎接台灣首場銀標籤馬拉松賽事，今天起到4月13日於市政府大廳與市民廣場展出馬拉松特展，並公布主視覺是野柳著名地標的女王頭，戴上有蝴蝶結的髮箍。



市府教育局長林奕華表示，萬金石馬拉松特展帶大家回首西元2003年至2016年賽事的歷史與事蹟，使用虛擬實境科技，讓無法到賽道的民眾，透過環景實境以跑者視角體驗海岸線的美麗風景。



特展除介紹國際認證標籤審查規範與萬金石歷史，還有真人版大富翁遊戲，可以與萬里、金山、石門著名的老梅綠石槽、駱駝峰、富基漁港、萬里蟹等合照。



這項活動主要概念是結合日本的擴增實境App，將萬里、金山、石門的美景與美食搬到現場，民眾只要拿起手機對準標的物，就能夠與插畫家賤女奈奈的手繪作品合照。



市府體育處長洪玉玲表示，市府1樓大廳西側布置成賽道，展示萬金石馬拉松歷年冠軍及歷程、紀念款獎盃、跑衣；東側由賤女奈奈布展，女王頭戴上紅色蝴蝶結化身超萌導遊。



萬金石馬拉松博覽會也將於15日在市民廣場舉行，展出募集的「那一年我與我的萬金石」回憶合照、多家知名運動、跑步相關業者設攤，邀請台灣全馬紀錄保持人、世大運女子半程馬拉松獎牌得主多人、業餘跑者等，一同分享跑步與人生哲學。（編輯：劉政權）1070306