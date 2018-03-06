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北韓釋非核化意願 川普稱非常正面靜觀發展

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穀保9比5擊敗普門 拿下木棒聯賽第5冠

發稿時間：2018/03/06 22:10

最新更新：2018/03/06 22:10

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（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）穀保家商今天在高中棒球聯賽（木棒組）與普門中學交手，穀保開賽積極搶分，比賽中段稍微不穩，邱志恆代打開轟，加上林瑞祥中繼穩守，以9比5拿下隊史木棒聯賽第5冠。

穀保今天開賽就積極搶分，靠著接連3個保送，岳政華、林子崴、王順和、莊耀榮接連安打，單局打了10個人次，攻下5分大局；普門3局開始有攻勢，3到5局都有得分攻勢，5局打完普門將比數追到4比6落後。

穀保今天全場出現3次守備失誤，首局大量得分後，面對普門第2任投手許瀚元無法突破，2到5局僅再拿1分，直到6局代打邱志恆開轟，才又帶起球隊氣勢，順利拿下比賽勝利。

穀保總教練周宗志表示，上屆木棒聯賽也有對上普門的許瀚元，當時打他的球就掌握的不是很好，「他的直球、變化球控制都不錯」；周宗志也提到，今天開賽就大量得分，感覺中、後半段球員有點鬆懈，「無論守備、打擊、跑壘，都出現許多不該出現的失誤」。

穀保先發投手王彥程今天投3局失掉3分（2分責失分），李重儀、李慶隆接連登板都有狀況，林瑞祥接手穩住局面，順利替球隊守住勝利，也拿下冠軍戰勝投。

穀保收下木棒聯賽隊史第5冠，周宗志表示，從第一階段開始，其實也打得跌跌撞撞，還好木棒聯賽的賽程安排拉的比較長，在最後一階段之前有放年假，「雖然放了9天假，但很開心球員都有照著教練開的課表維持體能訓練，回來後也讓教練團比較好調整」，順利拿下木棒聯賽冠軍。（編輯：李錫璋）1070306

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