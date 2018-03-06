邱志恆木棒聯賽開轟激動落淚 獻給天上爸爸

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）穀保家商邱志恆原本是球隊中心棒次打者，但從去年U18世界盃青棒賽開始，打擊陷入長期低潮，木棒聯賽今天賽前僅敲1安，冠軍戰代打開轟激動落淚，他表示要把這轟獻給天上的爸爸。



目前高二的邱志恆，原本是教練團設定的球隊中心棒次第4棒打者，去年也入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，但打擊陷入長期低潮，他表示打擊陷入低潮的期間有點沮喪，也對自己沒有信心。



邱志恆今天賽前在高中棒球聯賽（木棒組）總計16打數僅敲出1支安打，盃賽後半段上場機會不多，總教練周宗志表示，在木棒聯賽最後一階段開打前，球隊有和天津隊打3場自辦熱身賽，當時邱志恆狀況已經調整的不錯，「他打球速慢的變化球掌握度好，今天本來就有設定關鍵時刻會讓他上場」。



今天比賽6局穀保6比4領先時，邱志恆上場代打，敲出越過標準球場大牆的全壘打，替球隊多添1分保險分，他跑回到休息區難掩情緒、激動落淚。



賽後邱志恆解釋，去年在U18世界盃青棒賽集訓時，爸爸就在住院，打棒球路上爸爸是最忠實的觀眾，「每次比賽賽後，爸爸都打電話給我，都問我什麼時候要打全壘打給他看，他說不喜歡看我打安打」，今天冠軍戰關鍵時刻敲出代打全壘打，他也把全壘打球拿回來留念，要獻給天上的爸爸。（編輯：李錫璋）1070306