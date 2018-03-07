胡智為首度先發挨兩轟吞敗 林子偉敲1安

（中央社記者謝靜雯台北7日綜合報導）旅美光芒隊投手胡智為，今天熱身賽首度先發出賽，對紅襪隊單局挨兩轟，失掉3分責失分，球隊終場以1比9吞敗，胡智為承擔敗戰；紅襪隊林子偉今天替補上場敲1安。



胡智為今天賽前美職熱身賽總計2場後援出賽，投3局沒被敲出安打、無失分，今天在熱身賽中首度先發出賽，表現不如預期。



胡智為首局接連讓打者打出飛球出局，讓紅襪隊打者3上3下，但2局遇亂流，面對紅襪隊中心棒次打者，接連被德佛斯（Rafael Devers）、柏格茨（Xander Bogaerts）敲出陽春砲，後再被敲出2支二壘打失掉第3分，接著即時踩剎車，連抓3個出局者、沒再掉分。



光芒隊今天打線沒有發揮，僅在2局靠著包爾（Jake Bauers）全壘打拿下全場唯一的1分，紅襪隊7局再拿1分，9局靠著接連安打、包括2發全壘打，單局攻下5分，拿下比賽勝利。



胡智為今天先發投2局被敲4支安打，失掉3分責失分，賽後目前為止熱身賽總計出賽3場，投5局防禦率5.40。



紅襪隊林子偉今天沒有排在先發打序中，6局接替上場守備，7局首次打擊機會吞下三振，9局敲出安打，兩名台將今天比賽沒能上演投打對決。（編輯：張芷瑄）1070307