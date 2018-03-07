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達比修有熱身賽先發戰道奇 緊張出現暴投

發稿時間：2018/03/07 10:58

最新更新：2018/03/07 13:01

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效力芝加哥小熊隊的日籍強投達比修有，熱身賽對道奇主投兩局投出4次三振。圖為他春訓練投。（檔案照片）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月7日效力芝加哥小熊隊的日籍強投達比修有，熱身賽對道奇主投兩局投出4次三振。圖為他春訓練投。（檔案照片）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月7日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，效力芝加哥小熊隊的日籍強投達比修有，今天先發對戰前東家洛杉磯道奇隊，他坦承有點緊張，以致首局投出2次四壞保送和2次暴投。

這場比賽道奇先攻，首局上，達比修有狀況不太穩，2次四壞球保送加上2次暴投掉一分，儘管如此，他投出3次三振，化解道奇攻勢。

1局下，小熊展開反攻豪奪6分，達比修有吃了定心丸，2局上表現回穩，再投一次三振，並製造2個出局數，結束2局上，3局上小熊換投，達比修有退場。

總計他這場比賽，投2局面對道奇8名打者，投出4次三振與2次四壞保送，雖沒被擊出安打，卻因暴投掉一分算責失，防禦率4.50。這場比賽最後小熊9比5擊敗道奇。

根據大聯盟官網報導，因為世界大賽，達比修有體重掉了15磅，卻沒影響球威，最快球速95英里。達比修有受訪說，對付道奇打者，他使用速球、滑球、變速球與曲球，並說面對前東家的隊友們，感覺並不陌生。

對於休士頓太空人隊識破他投球的傳聞，以致世界大賽關鍵第7戰吞敗投，達比修有說，顯然太空人是實力堅強的勁旅，不清楚他們洞悉自己的投球，也可能是自己在世界大賽時，沒達到頂尖的水準。

小熊總教練麥登（Joe Maddon）則說，這方面他並不擔心，球隊已盡力調查原委，或許不見得是被識破，可能有其他原因，想必達比修有現在可以更妥善保護自己的投球。（編輯：陳俊碩）1070307

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