悍將吸收兄弟5將全上場 蔣智賢轟中培隊

富邦悍將7日與亞運中華培訓隊打熱身賽，陣中5名前中信兄弟球員首度全上場，蔣智賢（左）連兩場開轟。中央社記者謝靜雯攝 107年3月7日

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）富邦悍將今天與亞運中華培訓隊打熱身賽，陣中5名前中信兄弟球員首度全上場，陳鴻文先發投4局、蔣智賢連兩場開轟，終場以9比3拿勝，總教練葉君璋認為投手表現不錯。



悍將隊本季吸收中信兄弟5名釋出球員，今天首度在同場比賽亮相，張正偉先發打第2棒、守中外野，單場2支安打都是二壘打，蔣智賢先發首三壘、打第3棒，首局就敲出2分砲。



投手部分陳鴻文先發投4局被敲6支安打，投出1次三振，失掉3分（2分責失分），林煜清5局接手，總計投2局被敲1支安打，投出2次三振，林克謙接著上場中繼投1局，沒被敲出安打，林煜清和林克謙都無掉分。



悍將隊比賽首局靠著蔣智賢2分砲拿下，2局靠著接連保送、失誤、張正偉二壘打，單局再拿4分，3局、6局各添1分和2分，拿下比賽勝利。



亞運中華培訓隊的打擊攻勢集中在前兩局，首局靠著接連3支安打、失誤，先拿下1分，2局靠著接連3支安打再拿2分，但3局過後打線熄火，3到9局僅敲出2支安打，追分不及，吞下敗仗。





富邦悍將7日與亞運中華培訓隊打熱身賽，陣中5名前中信兄弟球員首度全上場，陳鴻文（圖）先發投4局；總教練葉君璋認為投手表現不錯。中央社記者謝靜雯攝 107年3月7日

悍將隊總教練葉君璋表示，今天球隊整體來說投手表現比較好，雖然有些還沒有進入狀況，但還可以控制場面，至於打擊上，雖然有些棒次沒有安打表現，但很多打出去的擊球點都不錯。



至於觀察培訓隊表現，葉君璋則提到，「投手的部分出現浪費太多用球數的問題，有時候投到2好球之後還是投出保送，但是打擊看起來不錯，力量、直球、變化球的掌握都不錯」。（編輯：黃于）1070307