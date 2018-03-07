亞運棒球隊以賽代訓 徵召鎖定王維中

亞運中華培訓隊本週開始進入以賽代訓期，3月總計安排18場比賽，其中6場比賽將與中職球隊交手。圖為7日與中職富邦悍將對熱身賽後集合講話。中央社記者謝靜雯攝 107年3月7日

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）亞運中華培訓隊本週開始進入以賽代訓期，5月底春季聯賽結束後，會針對列管和旅外球員評估，總教練許順益表示，「若有機會，王維中是心中第一人選」，職業球員鎖定投手和強打捕手。



中華培訓隊農曆年後恢復集訓，本週開始進入以賽代訓期，3月總計安排18場比賽，其中6場比賽將與中職球隊交手，球員4月歸建母隊，參加4月中開打的全國成棒甲組春季聯賽。春季聯賽結束後，會調整名單，並針對旅外、列管職業球員做通盤評估。



總教練許順益表示，短期盃賽經驗、投手戰力最關鍵，職棒列管球員部分，待中華棒球協會把列管球員名單整理出來後，「鎖定投手、具打擊能力的捕手」。



許順益解釋，目前陣中初步捕手規劃為黃佳瑋、陳瑞慕，捕手需要考量國際賽經驗和場上的引導，另外培訓隊名單中還有陳雅各，業餘好手彭子揚、吳松勳則都在60人大名單中，「國際賽帶3個捕手比較保險，目前初步想法，希望找到列管職棒球員中，打擊能力好的捕手」。



至於投手戰力方面，本週5場與職棒球隊的比賽，投手群會輪流上場，藉由高強度的比賽調整狀況，至於旅韓職棒投手王維中，許順益表示，如果王維中有意願、球團願意，「會是我心中第一人選」；明天王維中將在母隊熱身賽先發出賽，會特別留意他的近況和表現。



2018年亞運將於8月在印尼雅加達登場。（編輯：黃瑞弘）1070307