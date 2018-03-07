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安麗盃世代傳承 球后周婕妤領徒弟參賽

發稿時間：2018/03/07 18:36

最新更新：2018/03/07 18:51

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2018「安麗益之源盃」賽前記者會7日在台北舉行，今年邁入第21屆賽事，記者會上台灣選手柳信美（左5）、周婕妤（左4）等台灣選手合影留念。中央社記者張新偉攝　107年3月7日2018「安麗益之源盃」賽前記者會7日在台北舉行，今年邁入第21屆賽事，記者會上台灣選手柳信美（左5）、周婕妤（左4）等台灣選手合影留念。中央社記者張新偉攝　107年3月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）安麗盃撞球賽邁入第20屆，培養出不少好手，生涯第2度成為世界球后的周婕妤，這次也帶著愛徒陳佳樺參賽，傳承球技。

2018安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，8日起將在台北體育館登場，共有來自各國的40名頂尖選手參賽。

這項賽事自1998年開打至今邁入第20屆，21年來只在2003年因SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情停辦，主辦單位今年以「美麗的傳承」為號召，今天記者會邀請48歲的柳信美、31歲的周婕妤、17歲的陳佳樺3個不同世代的選手出席。

目前擔任學校教練的柳信美表示，她很高興能把自己的經驗傳承下去，期盼在撞球基層訓練站栽培學生，未來能讓選手在世界發光發熱，「也希望我更老的時候還是能繼續參加安麗盃，繼續在安麗盃傳承我的球技、經驗。」

今年2月，因為中國大陸選手未繳交會費，遭世界撞球總會撤除世界排名，周婕妤躍居世界球后，這是她生涯第2度坐上球后寶座。

這次和徒弟陳佳樺一起站上安麗盃舞台，周婕妤說，她接觸撞球到現在16年，剛開始學球的時候，很羨慕柳信美等人參加安麗盃，在電視轉播中展現球技；後來自己也站上安麗盃舞台，甚至培養出接班人，期待和柳信美一樣一邊帶學生，一邊堅持自己的球員身分。

陳佳樺則表示，她還沒開始打球就看安麗盃了，那時看到周婕妤，「我覺得她很強，很多技巧、很多球都打得很好」，現在能和周婕妤、柳信美在內的好手一起打安麗盃，真的很高興。（編輯：黃瑞弘）1070307

2018「安麗益之源盃」賽前記者會7日在台北舉行，會上台灣選手柳信美（左4）、周婕妤（右4）與中國大陸選手陳思明（右起）、潘曉婷等人進行啟動儀式。中央社記者張新偉攝　107年3月7日2018「安麗益之源盃」賽前記者會7日在台北舉行，會上台灣選手柳信美（左4）、周婕妤（右4）與中國大陸選手陳思明（右起）、潘曉婷等人進行啟動儀式。中央社記者張新偉攝　107年3月7日
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