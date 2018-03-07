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姜建銘再拚亞運 有望與林瀚扛中心棒次

發稿時間：2018/03/07 20:59

最新更新：2018/03/07 21:50

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zoom in 亞運中華成棒培訓隊總教練許順益表示，先發投手、打序都還在調整，初步構想讓林瀚、姜建銘（圖）扛中心棒次。中央社記者謝靜雯攝　107年3月7日亞運中華成棒培訓隊總教練許順益表示，先發投手、打序都還在調整，初步構想讓林瀚、姜建銘（圖）扛中心棒次。中央社記者謝靜雯攝　107年3月7日

（中央社記者謝靜雯高雄7日電）亞運中華成棒培訓隊本週安排5場與職棒球隊比賽，藉高強度對戰找隊型；總教練許順益表示，先發投手、打序都還在調整，初步構想讓林瀚、姜建銘扛中心棒次，投手群控球要加強。

亞運中華培訓隊昨天開始打熱身賽，與中職統一獅隊交手，投手群投出偏多的8次保送；今天與富邦悍將隊交手，投出7次保送、1次觸身球保送，控球還是不盡理想。

王宗豪昨天扛先發，今天吳昇峰掛帥，先發投2局被敲3支安打，首局挨轟，第2局接連投出2次保送、1次觸身球保送，失掉6分（4分責失分），鄭智鴻、鄭浩均、黃健隆、王政浩、吳承諭接連登板，3到9局再掉3分。

許順益表示，熱身賽首週就安排與職棒球隊交手，希望給球員「震撼教育」，面對不同等級的球員，「可能在業餘可以騙到打者、解決的打者的方法，遇職棒等級球員會碰到很多問題」，這兩場比賽觀察下來，近身球威力不足是關鍵，會針對配球調整。

本週先發投手安排為王宗豪、吳昇峰、劉軒荅、鄭智鴻，每場比賽表定5名投手上場，視場上狀況隨時調整，「第一週比賽投手都還算在調整階段，投球局數不會拉的太長」，也透過比賽慢慢找出最合適的先發投手陣容。

至於打序方面，林加祐、林瀚因為身體不適今天都沒有下場，姜建銘昨天熱身賽開轟，今天先發打第4棒，單場4打數敲出1支安打。2006年亞運，姜建銘是中華隊陣中王牌投手，此次若入選，又扛中心棒次也算傳奇。

許順益表示，過往國際賽對手喜歡用左投對中華隊，此次野手多選右強打者，希望改變國際賽打線受制的問題。（編輯：黃瑞弘）1070307

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