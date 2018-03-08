/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黃偉哲婦女節陳其邁蘇打綠
>rss

鈴木一朗重回夢想起源地 西雅圖再逐夢

發稿時間：2018/03/08 08:42

最新更新：2018/03/08 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北8日綜合報導）17年前，鈴木一朗帶著行李，從日本職棒歐力士隊轉戰美國職棒西雅圖水手隊，繞了一圈後，鈴木一朗今天重回他在大聯盟的起點西雅圖，繼續追逐他的夢想。

1991年加入日本職棒的鈴木一朗，在10年的日職生涯中，締造無數輝煌的紀錄，但前輩野茂英雄在大聯盟闖出名堂之後，鈴木一朗在2001年毅然決定透過入札制度，成功加入西雅圖水手隊，開啟了他在美國職棒的傳奇生涯。

在鈴木一朗之前，日本職棒並沒有能在美職打出成績的野手，因此當時很多人帶著既期待又懷疑的複雜心情，但鈴木一朗在第一年就將所有的疑問掃空，他以打擊率3成50、242支安打包辦美聯新人王、MVP、安打王、盜壘王、打擊王及金手套獎，並幫助水手隊以隊史最佳的116勝，拿下美聯西區冠軍，掀起一陣一朗旋風。

鈴木一朗在水手隊待了11個球季，締造了許多難以企及的紀錄。他在2004年球季打出262支安打，打破MLB紀錄；2007年球季，完成連續7年200安的成績，成為首名加入大聯盟後連7季達200安的球員，隨後並不停的將這個紀錄推進，達到連10季200安。

在西雅圖打拚11個球季的鈴木一朗，一直缺少一只冠軍戒指。2012年鈴木一朗被交易到紐約洋基隊，目標就是追逐冠軍，然而卻依然未能如願；2015年再轉戰邁阿密馬林魚隊，並在2016年達成大聯盟3000安打的里程碑，於同年6月16日對聖地牙哥教士隊的比賽中，寫下美日通算4257安打的成績，超越羅斯（Pete Rose），成為世界職棒安打王。

在大聯盟征戰17年，鈴木一朗始終與冠軍無緣，繞了一圈重新回到他在大聯盟的起點，還重新穿上51號球衣，從當時的夢想起源地，繼續他未完的旅程。（編輯：張芷瑄）1070308

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP