17年創多項紀錄 鈴木一朗續拚大聯盟

44歲的日籍球星鈴木一朗（圖）與美國職棒大聯盟前東家西雅圖水手隊簽一年約，將展開他在大聯盟第18個球季。（共同社提供）

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）44歲的日籍球星鈴木一朗與美國職棒大聯盟前東家西雅圖水手隊簽一年約，將展開他在大聯盟第18個球季，而他過去在大聯盟曾創下單季最多安打、連10年200安紀錄。



鈴木一朗2001年從日職轉戰大聯盟，當時就是加盟水手隊，2012年季中被交易至紐約洋基隊，2015年轉而加入邁阿密馬林魚隊，他在大聯盟待17年球季，加上先前在日職的成績，在美、日職歷史上留下不少紀錄。



鈴木一朗2001年剛加入水手隊，單季就敲出242支安打，包括8發全壘打，貢獻69分打點，打擊率高達3成50，並創下美國職棒新人單季最多安打紀錄，當年包辦美國聯盟新人王、打擊王、安打王、年度MVP等獎項，開啟鈴木一朗傳奇。



先前效力於水手隊11年多期間，鈴木一朗總計敲出2533支安打，其中他在2004年以262支安打，寫下美國職棒單季最多安打紀錄，並在2001年至2010年留下連10年200安紀錄。



不只打擊成績出色，鈴木一朗那雙快腿所展現的速度也不容忽視，2001年在水手隊新人年就以56次盜壘成功，奪下盜壘王。



鈴木一朗從1994年在日本職棒歐力士隊算起到2016年，連續23個球季盜壘成功次數維持雙位數，美日職生涯盜壘成功數高達708次。



有「安打製造機」之稱的鈴木一朗在美日職棒生涯累積安打數達4358支安打，也是目前生涯安打數最多的球員。



鈴木一朗這次回鍋水手隊，再度穿上在水手隊熟悉的51號球衣，並期許自己至少能打到50歲，未來能否在歷史上多添幾筆紀錄，球迷都相當期待。（編輯：管中維）1070308



