大谷翔平首迎戰被三振 克蕭：祝他好運

（中央社亞利桑那州坦佩7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）今天首度迎戰洛杉磯天使的日籍「二刀流」球星大谷翔平，照樣老神在在。



知名體育頻道ESPN網站報導，事實上，大谷翔平最終選擇加盟天使而不是道奇或其他球隊後，克蕭是少數反應平淡的人之一。



克蕭今天被記者問到面對大谷翔平是否感到興奮時說：「我現在不太在乎了。他沒選擇我們（道奇），那就祝他好運。」



大谷翔平今天在亞利桑那州坦佩（Tempe）春訓熱身賽擔任天使指定打擊，並且上了一課，體會到昔日許多大咖與克蕭交手後，不得不承認他有多強。



3屆賽揚獎（Cy Young Award）得主克蕭在2好2壞時，以曲球三振大谷翔平。



克蕭告訴記者為何當時選擇曲球，他說：「我投兩壞球後，必須投兩顆速球讓他打成界外。」「因此，我得投4顆快速直球，當時我覺得必須投慢一點的球。」



大谷翔平說：「我不知道下次面對他投球我能不能打中，但在兩好球下我有點心理準備。我當時認為有點低，所以就決定放掉這球。下次我會試著至少打成界外。」



「這還在春訓，但能迎戰克蕭算是蠻特別的經驗。」



克蕭投3局被擊出3支安打無失分。道奇終場4比2擊敗天使。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070308