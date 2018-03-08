再續水手緣 鈴木一朗：想打到至少50歲

日本棒球明星鈴木一朗在亞利桑那州的記者會上宣布重回美國職棒大聯盟前東家西雅圖水手隊。（共同社提供）中央社 107年3月8日

（中央社亞利桑那皮奧利亞7日綜合外電報導）44歲的鈴木一朗身手或已不復從前，但看到他回歸西雅圖水手場面之盛大，放話「想打到至少50歲」的豪氣，不由得有種時光倒回2001年，來到他初次加盟記者會的錯覺。



「今日美國報」（USA Today）報導，鈴木一朗今天一席中規中矩的黑西裝、白襯衫，踏入設在水手春訓基地的記者會現場時，受到熱烈的擁抱、親吻和簇擁。多達50名記者和攝影師搶著按下快門，捕捉他抵達的那一刻。



他回答了45分鐘的問題，回到球隊、穿上昔日的51號球衣時，隊友反應之興奮，就好像球隊簽下的球員，是結合洛杉磯天使外野手楚勞特（Mike Trout）和華盛頓國民外野手哈波（Bryce Harper）的綜合體。



水手中外野手高登（Dee Gordon）甚至用誇張的語調：「一～朗！一～～朗！」歡迎他的到來。



水手球迷蜂擁到春訓基地，盼能瞥上鈴木一朗一眼，但他們撲了個空，因為鈴木一朗要等明天才會首次隨隊訓練。



鈴木一朗2012年7月被交易到紐約洋基，當年他在水手的老隊友，如今只剩4人還在陣中，但現在的水手球員都知道鈴木一朗代表什麼：他是未來的名人堂成員，也和水手多年前的黃金年代有過連結。



怎麼說呢，鈴木一朗2001年美國職棒大聯盟MLB菜鳥球季一鳴驚人時，就是水手上次進入季後賽那年。儘管現在的鈴木一朗已年高44，2013年之後也不是天天都能上場，但大家的反應就彷彿他有魔術，能重現過去榮光一樣。



鈴木一朗之前和水手分道揚鑣時，鬧得並不愉快。當時他厭倦球隊老是輸球，水手則是看他越來越不順眼，要他走人。



但去年球季結束，垂垂老矣的鈴木一朗被邁阿密馬林魚釋出，在人滿為患的自由球員市場載浮載沉，大聯盟生涯似乎就將告終之際，伸手救了他的，卻是當年不歡而散的老東家。



鈴木一朗說：「我內心深處的某個地方，想要回來，再次穿上這件球衣。」



「西雅圖一直是我的家。這裡不是（真正的）家，但對我而言卻是真的家。這裡是我這麼親近的地方，但因為我人在遠方，讓它這麼遙遠。」



「人總會把事情看成理所當然，所以能夠回來，再次來到這裡，真的更加難能可貴。」



鈴木一朗比水手其他外野手年紀大至少14歲，他開玩笑地說，就好像和年齡可以當自己小孩的球員一起打球，而球隊總教練塞維斯（Scott Servais），也只比他大6歲而已。



「我要認識一些人和面孔，我有點擔心，有些人的年齡都可以當我小孩了。」



水手隊從沒讓其他人穿上鈴木一朗的51號球衣，他引退的那天，這個背號勢必也會跟著退休。



但那一天，可能還要等等。



鈴木一朗總說想打到50歲，但他今天在記者會被問到這點時，做了一些澄清。



他被問到年齡和未來展望的問題時，說他的目標不是打到50歲那個球季：「我希望確定大家都明白，我說，我想打到50歲，是指我想打到至少50歲，希望大家明白。」



但正如他現在回到了西雅圖那樣，世間萬事，沒什麼不可能。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070308



