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亞瑟士排球報名倒數 陳菀婷粉專催人氣

發稿時間：2018/03/08 16:00

最新更新：2018/03/08 16:00

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（中央社記者龍柏安台北8日電）2017台北世界大學運動會中華女排隊長陳菀婷表示，今年她沒能入選亞運女排代表隊，讓她認真思考規劃未來生涯，就算真的退休，她也會在自己臉書粉絲頁上繼續推廣排球。

陳菀婷今出席2018亞瑟士盃排球錦標賽餐敘，談到自己沒能入選亞運代表隊，她坦言第一時間的確很失落，但另一方面也鬆了口氣，因為17年的排球生涯，大賽總是一個接著一個來，這段空檔能讓她專心思考，自己的下一步該怎麼走。

去年陳菀婷在台北世大運帥氣的模樣，吸引超多粉絲進場加油，企排聯賽效力中國人纖的她，看到上週企排挑戰賽首度賣票，竟吸引約2500名球迷進場觀賽，讓她嚇了一跳，不過她開心地表示：「或許是世大運的熱潮延續到今年，不過真的很謝謝所有支持排球運動的球迷朋友。」

日前陳菀婷已考完教師資格檢定考試，目前仍在等待4月16日的結果放榜，她坦言如果順利考上，將會開啟她的教師生涯，如果結果不如人意，她也會嘗試申請專任教練。

對於是否要高掛球鞋退休，陳菀婷話沒說死，只透露如果還有機會，打球仍是她的最愛，不過就算真的退休，她也會持續在自己的臉書粉絲專頁上，繼續擔任推廣排球運動的志工，她也舉例：「比如說亞瑟士盃排球錦標賽，就希望大家一起報名、一起來打排球。」

2018亞瑟士盃排球錦標賽將於4月14日開打，總決賽於7月14日登場，今年比賽共有5個組別，其中還包括40至55歲的「賢拜組」，賽事報名預計至3月16日為止。（編輯：張銘坤）1070308

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