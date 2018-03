鈴木一朗想打到50歲 美國女鐵粉相隨

(中央社記者黃名璽東京8日專電)旅美的日本棒球明星鈴木一朗重回西雅圖水手隊,豪氣說想打到至少50歲,他的美國女鐵粉法蘭茲(Amy Franz)今天說,會一直幫鈴木一朗加油。



現年44歲的鈴木一朗與前東家西雅圖水手隊,簽下一年75萬美元合約,且依據表現,可提高到200萬美元。



自行製作鈴木一朗安打數紀錄板(Ichi meter)的知名鐵粉法蘭茲,今天接受日本媒體Sponichi Annex訪問時說,一直以來,不論鈴木一朗在球季中還是球季外,她始終關注鈴木一朗的新聞,沒想到他竟然回到水手隊,真是令人開心,「這是非常棒的新聞,今天非常令人興奮。」



法蘭茲上個球季為了替鈴木一朗加油,一共到球場3次、看了9場比賽;一次在西雅圖,2次在邁阿密。在邁阿密的其中一次,她幸運地跟正要從球場離開、被粉絲團團圍住的鈴木一朗說到話。



法蘭茲說,從西雅圖到邁阿密非常遠,也很花錢,但今年整個球季都可以在西雅圖看鈴木一朗出賽了。



法蘭茲想重新製作一朗紀錄板,因為之前做的一塊紀錄板已送給紐約州古柏鎮(Cooperstown)的棒球名人堂,最近使用的紀錄板已嫌老舊,且上面有鈴木一朗簽名,現在放在家中珍藏。



她說,再製作一個新的就是第6代紀錄板了;如果可以,真想馬上飛到亞利桑那州,但因為自己還有工作要做,所以就期待例行賽開打。



法蘭茲說,鈴木一朗這次簽的是一年合約,未來不知道能打到什麼時候,但鈴木一朗說想打到至少50歲,她會一直幫鈴木一朗加油下去。(編輯:郭中翰)1070308





