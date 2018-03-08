睪丸癌虛驚 郭泓志確診良性腫瘤

中華職棒富邦悍將投手郭泓志確診為良性腫瘤，確定趕不上開季。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手郭泓志先前因身體有異樣，懷疑為睪丸癌，經紀公司今天表示，所幸經確認為良性腫瘤，但已耽擱到春訓進度，確定趕不上開季。



郭泓志在年初結束於美國的復健及自主訓練後，2月向所屬球團富邦悍將報到展開春訓，但因身體有些狀況，日前各隊公布申請註冊名單時，被球團列合約所屬球員。



郭泓志所屬經紀公司展逸國際行銷發布新聞稿表示，農曆年假期間，郭泓志發現身體有異樣，多次檢查後，醫師原先高度懷疑為睪丸癌，並在3月初安排手術，所幸最後檢查報告確認為良性腫瘤。



經紀公司指出，這段時間富邦悍將球團始終給予郭泓志全力支持，包含領隊、兩位副領隊、教練團及所有隊友不斷給予關心及鼓勵，防護團隊陪伴並提供醫療上的建議與協助。



郭泓志說：「衷心的感謝富邦球團對我的照顧與體諒，也謝謝長庚醫師周文毅、醫師陳建旭以及高醫醫師周伯禧等醫療團隊，還有老婆家人、經紀公司都是我最堅強的後盾。經過這次我有很多感觸，希望我身邊所有人都能事事順心，如果真的遇到困難，都能關關難過關關過。」



雖然因此耽擱到春訓的進度，已經確定趕不上開季，但郭泓志表示，目前先按照醫師指示休養一段時間，接著會全力以赴，用最快的速度回到球場，希望大家繼續幫富邦悍將及中華職棒加油。（編輯：黃瑞弘）1070308