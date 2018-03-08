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棲蘭100林道越野賽 一窺台灣杉3姊妹

發稿時間：2018/03/08 19:34

最新更新：2018/03/08 20:16

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zoom in 「看見台灣杉－棲蘭100林道越野賽」將於10日展開，體育署表示，希望透過山林越野路跑，讓民眾認識台灣豐富的自然資源與鬼斧神工的山林美景，建立愛護山林的觀念。圖為體育署長林德福出席賽事記者會。（教育部體育署提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月8日「看見台灣杉－棲蘭100林道越野賽」將於10日展開，體育署表示，希望透過山林越野路跑，讓民眾認識台灣豐富的自然資源與鬼斧神工的山林美景，建立愛護山林的觀念。圖為體育署長林德福出席賽事記者會。（教育部體育署提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月8日

（中央社記者李晉緯台北8日電）「看見台灣杉－棲蘭100林道越野賽」10日展開，賽事將經過首度開放的棲蘭森林秘境，讓跑者得以一窺魯凱族人所稱「撞倒月亮的樹」的台灣杉3姊妹。

賽事分100公里組、53公里組兩個組別，其中100公里組以世界越野賽事規格規劃，賽道包括83公里的山徑及17公里的公路，全程爬升及下降超過3000公尺，限時15小時完成，深具挑戰性。

這項賽事經世界越野賽事協會（ITRA）認證，是核定越野積分5點（最高6點）的賽事，賽事同時也登錄為國際超級馬拉松總會（IAU）年度賽事，除台灣外，還有來自日本、韓國、荷蘭、澳洲、英國、美國、加拿大等國共約400名越野好手參賽。

中華民國超級馬拉松運動協會表示，將藉此選拔國內男女選手各3位，參加今年5月10日至13日在西班牙彭亞戈洛薩山舉行的「2018山徑越野世界盃錦標賽」。

教育部體育署表示，希望「看見台灣杉－棲蘭100林道越野賽」能夠成為國際熱門越野賽事，並透過山林越野路跑，讓民眾認識台灣豐富的自然資源與鬼斧神工的山林美景，建立愛護山林的觀念。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070308

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