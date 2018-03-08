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林瀚滿貫砲 中培隊10比6力克富邦

發稿時間：2018/03/08 20:22

最新更新：2018/03/08 20:22

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒富邦悍將今天繼續與亞運中華培訓隊打熱身賽，培訓隊全場敲出16支安打，包括林瀚滿貫砲，終場就以10比6力克悍將，兩隊交手戰成1比1平手。

富邦悍將昨天與中華培訓隊交手，以9比3氣走培訓隊，今天第2戰由陳仕朋先發，培訓隊則由劉軒荅應戰。

陳仕朋今天狀況不佳，主投4局失4分，有3分自責分，被敲出9支安打，送出2次三振、1次四壞球保送。

在陳仕朋還沒上場投球前，富邦悍將前2棒林旺衛與高孝儀在1局上就先從劉軒荅手中連續擊出二壘安打，率先攻下1分，但一局下陳仕朋剛上場，就被培訓隊戴如量、陳孝允、黃佳瑋合計敲出3支安打，掉2分，反倒以1比2落後。

中華培訓隊第3、4局再下一城，各添1分，第6局林瀚面對富邦中繼投手羅華韋，轟出滿貫砲，並靠著對手失誤，單局灌進5分。

儘管悍將靠著吳宗峻8局上代打敲出陽春砲，追回1分，但終場仍以6比10，不敵培訓隊，兩隊在熱身賽二連戰，戰成1比1平手。

中華培訓隊全場敲出16支安打，火力全開，陳孝允、林瀚都有單場2安打演出。

富邦悍將今天一共動用陳仕朋、林晨樺、羅華韋、羅嘉仁、黃勝雄等5名投手，僅林晨樺、黃勝雄未掉分，黃勝雄9局下登板連飆2次三振後投出保送，但最後順利讓打者擊成飛球，拿下第3個出局數。（編輯：張銘坤）1070308

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