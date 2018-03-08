裕隆多點開花輕取金酒 重返龍頭寶座

（中央社記者龍柏安台北8日電）SBL超級籃球聯賽裕隆納智捷今天靠著均衡火力，全隊共4人得分達雙位數，加上第3節一波12比2攻勢奠定勝基，終場75比69擊敗金門酒廠，戰績追平璞園建築重返龍頭。



裕隆本土球員表現亮眼，一哥「男模」呂政儒攻下全隊最高的15分。他賽後表示，開賽時金酒守得很緊，但他保持節奏，不急躁。



呂政儒本季面對金酒5場，場均可攻下19.6分，優於他本季場均的17.3分。他說：「就是都有把握住機會。」



本土前鋒周柏臣與李德威雙雙拿下12分，洋將奈維爾（Luke Nevill）也有11分、8籃板進帳，其中又以李德威效率最佳，全場僅出賽17分15秒，就攻下並列全隊次高的12分。他表示：「剛開始的投籃手氣很不錯，所以就嘗試著多出手。」



金酒在第4節追分，一度將雙位數落後追到只差5分。不過，奈維爾在最後1分57秒飆進3分後，幫助裕隆重新穩住陣腳，金酒反撲無力，最終以6分之差吞敗。



金酒洋將拉莫斯（Peter Ramos）打滿全場40分鐘，轟下全場最高的32分、10籃板，可惜得不到隊友火力奧援。除他之外，全隊僅先發得分後衛王泰傑拿下11分，其他球員得分都停留在個位數。



裕隆贏球後，戰績以15勝9負追平璞園，兩隊並列聯盟排頭；輸球的金酒則以13勝13負，勝率維持在5成大關。



稍早達欣工程以87比82擊敗富邦勇士，達欣戰績來到13勝12負，以0.5場勝差超前金酒，排名也躍升至第3，金酒排名則下滑至第4。（編輯：黃瑞弘）1070308