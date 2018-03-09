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印地安泉網賽 詹家姊妹次輪對決謝淑薇

發稿時間：2018/03/09 12:21

最新更新：2018/03/09 12:21

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣網球好手詹詠然和詹皓晴今天在印地安泉網賽女雙首輪，以6比2、6比3輕取拉脫維亞組合，次輪將對上謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）。

印地安泉網賽是男女共站的比賽之一，詹詠然和詹皓晴自去年10月在香港公開賽奪冠後，兩人再次合拍，也是今年首度合體參賽。

詹家姊妹在印地安泉網賽首輪遭遇去年法國網球公開賽女單冠軍奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），以及與同胞塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）的拉脫維亞組合，詹家姊妹全場一路壓著對手打，僅費時1小時6分鐘輕鬆以直落二闖過頭關。

「雙詹」首盤開局就取得5比1大幅領先，第7局雖不慎遭對手破發得逞，不過次局立刻還以顏面，先以6比2先馳得點。

第2盤雙方呈現拉鋸，詹家姊妹在關鍵的第8局再次攻破對手發球局，隨後再保發守成，以6比3淘汰對手，拿下16強晉級門票。

女單方面，台灣一姐謝淑薇今天在首輪面對世界排名57的23歲德國女將維特赫夫特（Carina Witthoeft），首盤只打了36分鐘，謝淑薇以5比4領先之際，對手宣布退賽，讓謝淑薇拿下64強門票，下一輪她的對手將是世界排名29的西班牙好手斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）。（編輯：唐聲揚）1070309

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