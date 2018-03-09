中職29年例行賽將開打 球員參與公益植樹

台中市政府結合中華職棒聯盟，9日舉行賽前熱身活動，台中市長林佳龍（右）與中華職棒聯盟會長吳志揚（左3）及球團球星代表，以公益環保的形式宣告球季即將開打。中央社記者蘇木春攝 107年3月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）中華職棒29年例行賽將於24日開打，台中市政府結合中華職棒聯盟，今天舉行賽前熱身活動，邀請多名球星一起植樹，以公益環保的形式宣告球季即將開打。



台中市長林佳龍與中華職棒聯盟會長吳志揚，及球團球星代表包括Lamigo桃猿陽耀勳、中信兄弟許基宏、統一獅劉芙豪和富邦悍將林宥穎等人，今天和球迷在台中市南屯區公15公園種下29棵苗木，宣告職棒29年即將開打。



中華職棒聯盟會長吳志揚致詞表示，感謝市府對棒球運動的支持推動，期許台中成為棒球城市。中華職棒邁入第29年，有別於以往舉辦大型棒球嘉年華，今年採取結合公益環保、貼近社會議題的形式舉辦開季宣告活動，盼為社會共盡心力。



台中市長林佳龍說，中華職棒第29年即將開打，這次結合種樹運動，響應市府8年百萬棵樹的目標，4支球隊的球員一起種下本土樹種，相信棒球運動不只是帶來個人的健康，也讓社會更健康。



桃猿球員陽耀勳說，跑步也可以愛地球，他去年在球場上雖有狀況，但目前身體恢復不錯，春訓起步晚但都有按照節奏，希望能趕上球季。



中信兄弟球員許基宏說，雖然身上也有傷，但都有按照進度在操課，就好好去做不要趕，今年應該可以趕上球季，順其自然。（編輯：黃于）1070309