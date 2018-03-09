安麗盃常設妝髮師 專職打理選手造型

安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽素有「最美麗戰爭」之稱，幕後推手是大會特別找來的專業妝髮設計師，賽前為選手打理造型，讓選手漂漂亮亮上場比賽。（大會提供）中央社記者龍柏安傳真 107年3月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）素有「最美麗戰爭」之稱的安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，選手能夠漂漂亮亮站上舞台的主因，就是大會特別找來3名妝髮設計師，幫每名選手打理造型。



女子撞球委員會主委鄒明德透露，其實從第1屆安麗盃開始，他們就一直有聘請專業妝髮師幫選手打理造型，「因為地主球員上轉播桌的機會是最高的，也會受訪、上鏡，我們希望選手看起來都是漂漂亮亮，早上睡飽飽起來，只要專心面對比賽就好。」



當今世界球后「大眼妹」周婕妤就說，大會貼心安排妝髮師，讓球員們輕鬆很多，不用多花心思在造型上，「每次比賽光花在妝髮的時間大概就要1小時，況且我們自己弄得也不會像專業的這麼好看。」



周婕妤說，若站在轉播桌，聚光燈打下來，若沒上妝五官相對不太明顯，上妝的好處是至少看起來氣色比較好，也比較有精神，「女孩子誰不希望看起來漂漂亮亮的。」



鄒明德說，比賽期間，妝髮師的費用至少新台幣3萬起跳，「這是小錢，而且我覺得很值得，可以讓選手少一些負擔，讓他們全心全意專注在比賽場上。」（編輯：黃瑞弘）1070309



