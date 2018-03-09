/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

安麗盃常設妝髮師 專職打理選手造型

發稿時間：2018/03/09 16:18

最新更新：2018/03/09 18:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽素有「最美麗戰爭」之稱，幕後推手是大會特別找來的專業妝髮設計師，賽前為選手打理造型，讓選手漂漂亮亮上場比賽。（大會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月9日安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽素有「最美麗戰爭」之稱，幕後推手是大會特別找來的專業妝髮設計師，賽前為選手打理造型，讓選手漂漂亮亮上場比賽。（大會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）素有「最美麗戰爭」之稱的安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽，選手能夠漂漂亮亮站上舞台的主因，就是大會特別找來3名妝髮設計師，幫每名選手打理造型。

女子撞球委員會主委鄒明德透露，其實從第1屆安麗盃開始，他們就一直有聘請專業妝髮師幫選手打理造型，「因為地主球員上轉播桌的機會是最高的，也會受訪、上鏡，我們希望選手看起來都是漂漂亮亮，早上睡飽飽起來，只要專心面對比賽就好。」

當今世界球后「大眼妹」周婕妤就說，大會貼心安排妝髮師，讓球員們輕鬆很多，不用多花心思在造型上，「每次比賽光花在妝髮的時間大概就要1小時，況且我們自己弄得也不會像專業的這麼好看。」

周婕妤說，若站在轉播桌，聚光燈打下來，若沒上妝五官相對不太明顯，上妝的好處是至少看起來氣色比較好，也比較有精神，「女孩子誰不希望看起來漂漂亮亮的。」

鄒明德說，比賽期間，妝髮師的費用至少新台幣3萬起跳，「這是小錢，而且我覺得很值得，可以讓選手少一些負擔，讓他們全心全意專注在比賽場上。」（編輯：黃瑞弘）1070309

安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽素有「最美麗戰爭」之稱，選手能夠漂漂亮亮站上舞台的主因，就是大會特別找來專業妝髮師幫選手打理造型，讓選手更專注在比賽場上。（大會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月9日安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽素有「最美麗戰爭」之稱，選手能夠漂漂亮亮站上舞台的主因，就是大會特別找來專業妝髮師幫選手打理造型，讓選手更專注在比賽場上。（大會提供）中央社記者龍柏安傳真　107年3月9日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP