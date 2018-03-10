/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

春訓熱身賽對墨西哥提華納公牛 大谷翔平挨轟

發稿時間：2018/03/10 12:01

最新更新：2018/03/10 13:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 大谷翔平表示，他覺得身體狀況還不錯，但是很多方面需要調整。圖為他的春訓練習照片。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯攝　107年3月10日大谷翔平表示，他覺得身體狀況還不錯，但是很多方面需要調整。圖為他的春訓練習照片。（洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯攝　107年3月10日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今天在B隊賽事中對戰墨西哥聯盟提華納公牛，被擊出一支陽春全壘打，投3局掉6分。

提華納公牛（Tijuana Toros）是中華職棒中信兄弟隊，赴美春訓熱身賽首支對戰的球隊。根據大聯盟官網報導，大谷翔平主投3局共用了64球，速球介於92至95英里之間，三振打者6人次，一次四壞保送。

報導指出，大谷翔平的狀況似乎不太穩，他在這場比賽掉了6分，被擊出6支安打，其中包括首局，打者馬丁（Dustin Martin）擊出的陽春全壘打。

對於自己的表現，大谷翔平表示，他覺得身體狀況還不錯，但是很多方面還需要調整，包括適應投手丘、大聯盟使用的球等，這些可能是導致他落後的原因。

他說，這場比賽投了不少好的球，當跑者在壘時仍可投進好球帶，這是好事。

總計大谷翔平在春訓熱身賽已3度登板投球，共投7局掉10分，三振打者16人次，打擊方面則是11個打數僅擊出一支安打。

大谷翔平表示，就目前狀況而言，感覺自己是朝著正確的方向邁進，並說自己已經準備好了。

天使捕手李維拉（Rene Rivera）也替大谷翔平背書說，提華納公牛是支好的球隊，但畢竟不是大聯盟的隊伍，只要真正的比賽開始，相信他的控球會更犀利、球速會更快。（編輯：陳俊碩）1070310

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP