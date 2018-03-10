/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

田協換人掌舵 葉政彥盼田徑繼續發光

發稿時間：2018/03/10 12:35

最新更新：2018/03/10 14:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華民國田徑協會10日進行理事長改選，九揚建設董事葉政彥（右）當選第12屆田徑協會理事長，前任理事長蔡辰威（左）將印信交接給葉政彥。中央社記者龍柏安攝　107年3月10日中華民國田徑協會10日進行理事長改選，九揚建設董事葉政彥（右）當選第12屆田徑協會理事長，前任理事長蔡辰威（左）將印信交接給葉政彥。中央社記者龍柏安攝　107年3月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）田徑協會今天進行理事長改選，九揚建設董事葉政彥在32張選票中拿下31張，當選第12屆田徑協會理事長，當選後他也宣示，希望田徑可以繼續成長、茁壯、更發光、更發亮。

中華民國田徑協會改選今天共有138人出席，另有86人委託，依照程序先選出35名理事後，再推舉出11名常務理事，再由常務理事名單內推舉理事長，並由所有理事進行投票，在35名理事當中，共有32人出席，不過有一張廢票，葉政彥以96.9%的得票率當選理事長。

今天改選過程祥和、順利，葉政彥當選後也宣布，聘請翟學電、朱文慶以及新北市體育會田徑委員會主任委員吳清標等3人，為田協副理事長，葉政彥也謙虛表示，希望未來在3名副理事長及所有同仁共同努力下，繼續推動田徑運動發展。

過去8年，前任理事長蔡辰威出錢又出力，栽培選手不遺餘力，今天會後他交出田協印信完美轉身，象徵卸任，不過葉政彥為表揚蔡辰威過去對於田徑界的貢獻，也宣布將聘請蔡辰威為田協榮譽理事長。（編輯：方沛清）1070310

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP