田協換人掌舵 葉政彥盼田徑繼續發光

中華民國田徑協會10日進行理事長改選，九揚建設董事葉政彥（右）當選第12屆田徑協會理事長，前任理事長蔡辰威（左）將印信交接給葉政彥。中央社記者龍柏安攝 107年3月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）田徑協會今天進行理事長改選，九揚建設董事葉政彥在32張選票中拿下31張，當選第12屆田徑協會理事長，當選後他也宣示，希望田徑可以繼續成長、茁壯、更發光、更發亮。



中華民國田徑協會改選今天共有138人出席，另有86人委託，依照程序先選出35名理事後，再推舉出11名常務理事，再由常務理事名單內推舉理事長，並由所有理事進行投票，在35名理事當中，共有32人出席，不過有一張廢票，葉政彥以96.9%的得票率當選理事長。



今天改選過程祥和、順利，葉政彥當選後也宣布，聘請翟學電、朱文慶以及新北市體育會田徑委員會主任委員吳清標等3人，為田協副理事長，葉政彥也謙虛表示，希望未來在3名副理事長及所有同仁共同努力下，繼續推動田徑運動發展。



過去8年，前任理事長蔡辰威出錢又出力，栽培選手不遺餘力，今天會後他交出田協印信完美轉身，象徵卸任，不過葉政彥為表揚蔡辰威過去對於田徑界的貢獻，也宣布將聘請蔡辰威為田協榮譽理事長。（編輯：方沛清）1070310